Hüseyin Ekmekçi yazdı: Sebebi belli… En çok yolsuzluk yapılan, soyulan kurum Kıb- Tek…

VATANDAŞ KENDİ GELECEĞİNİ İLGİLENDİREN BİR KONUDA, KIB- TEK ÇALIŞANLARINI YALNIZ BIRAKTI… NEDEN? HALKI SUÇLAMAK EN KOLAYI. SEBEBİ BELLİ… EN ÇOK YOLSUZLUK YAPILAN, SOYULAN KURUM KIB- TEK… VATANDAŞ BUNU GÖRMÜYOR MU?

KURUMA ÇÖREKLENENLER İŞ TAKİBİ YAPIYOR, MÜDÜR, MEVKİ SAHİBİ OLMAK İÇİN KURUMU ELE GEÇİREN, SİYASETE DE YÖN VEREN ÖZEL ŞİRKETLERİN PEŞİNDE KOŞUYOR

Hükümet, istediği yasayı, muhalefetin ve El- Sen’in aynı zamanda El- Sen eylemine destek veren sendikaların tepkilerine, mücadelesine, öfkesine, ülkenin elektriksiz kalmasına rağmen, geçirdi. Hiç tınmadı, sallanmadı, umursamadı…

El- sen meydandayken, elektrikler de yer yer kesikti. Şimdi tabloya iyi bakın. Bir tarafta, “meydana gelin bu mücadele sizin için” diyen Kıb- Tek çalışanları, diğer tarafta elektriği kesik olduğu için, ya da kesilme ihtimali olduğu için öfke duyan halk…

Peki, neden vatandaş Kıb- Tek’in yapısını değiştirecek bir süreç başlatan bu yasa değişikliğinin karşısında durmadı? Neden meydanda yoktu? Neden Kıb- Tek çalışanlarına destek vermedi? Siyasetin de cesaret aldığı nokta bu değil miydi?

Siyaset, aslında bu kötü yapıyı oluşturan kurum. Ülke, enerji açısından en zor günlerini yaşadı. Yakıtsız kaldık, Rum tarafından elektrik aldık, ülke karanlıklara gömüldü, defa defa ihaleler yapılmak zorunda kaldı, gemi ha geldi, ha gelecekti…

Bu durumda bile Kıb- Tek, belki de ülkenin en liyakatiz, yeterliliği olmayan ekipleri tarafından yönetildi. Kıb- tek ile değil, Kıb- Tek ihaleleri ile ilgilendiler. Ülkenin enerji politikası ile değil, sayaç, direk, fincan, akaryakıt ihalelerini kimlerin alacağı ile ilgilendiler

Vatandaş dün meydanda yoktu. “Bana ne?” dedi resmen… Neden? Dün akşam bolca paylaşımlara baktım, yasa geçtikten sonra. Halka isyan eden Kıb- tek çalışanlarını gördüm. Halka neden isyan ediyorsunuz ki? Dün yaşadığımız süreç, bir sonuçtu diyorum ya… Bir sonuç…

Neyin sonucu? Bir örnek vereyim… Kıb- Tek çalışanları, meclis kapısını söktü. Videoyu izliyoruz, aynı zamanda da başka bir toplantıdayız. En gencimiz dedi ki, “E geç kaldınız kapı kırmada…” “Neden?” dedim, “E be abi, ezberledik Mors’u İçkale’yi… O zaman kıracaklardı…” dedi

Sanırım bu basit yaklaşım bile, halkın, aslında en çok birlik olması, mücadele etmesi gereken noktada, meydanda olmadığını, Kıb- Tek’e de, “ne olacaksa olsun” yaklaşımıyla bakıldığını çok güzel anlattı. Kurum, halk nezdinde güvenini yitirdi

Bir de, eylemlerde sürekli enerji kesintileri de sendikanın cephe aldığı hükümete ve hükümetin ihaleyi vereceği şirket ya da şirketlere yaradı. Yani, AKSA, “kesin elektrikleri” dese, bu kadar stratejik olarak kendisine çalışılırdı.

Yönetme becerisi olmayanlar tarafından yönetilen, halkın kaynaklarını emen bir kurum Kıb- Tek… farkında mısınız son dönemlerde nasıl bir kaynak emdiğinin? Her ay 10 milyon dolar, 4 tam teşekküllü okul parası zarar ediyor Kıb- Tek. Kamu maliyesi ödüyor bu zararı

Kurum kötü yönetilirken, talan edilirken, bir avuç kurum çalışanı gece gündüz çalışıyor, emeğini alın terini en zor koşullarda sergiliyor. Bir grup çalışan da iş takibi yapıyor, müdür, mevki sahibi olmak için kurumu ele geçiren, siyasete de yön veren özel şirketlerin peşinde koşuyor

Vatandaş bunu görmüyor mu? İktidar da bunu iyi kullandı. Kurumu tarumar etti, işlevsiz hale getirdi, ihalelerle soydu, iktidara yakın olanlar paylarını aldı… Şimdi de yeni, bir süreç başlayacak. Hükümet hem kablo için adım atacak, hem de AKSA sözleşmesini uzatacak

Bu habere tepkiniz:



11/04/2023 08:15