Hüseyin Ekmekçi yazdı: Sertoğlu’nu bıçakladılar…

UBP’liler, Lefkoşa’da koşar adım sandığa gittiler…

Önlerine iki pusula kondu…

Biri başkan için…

Diğeri belediye meclis üyeleri için…

Aldılar ellerine mühürü…

Belediye meclis üyeleri için tam 5 bin 697 mühür vurdular…

Sonra o mühür…

Hasan Sertoğlu’na “mühür” olarak dönmedi.

Eğer UBP’ye mühür vuran herkes, UBP ADAYI Hasan Sertoğlu’na da mühür vursaydı…

Hasan Sertoğlu, dışarıdan da aldığı destekle çok rahat 6 bin mühre ulaşabilecekti…

Peki…

Sıkı durun…

Hasan Sertoğlu başkan seçilsin diye kaç UBP’li mühür vurdu dersiniz?

Sadece 2 bin 854…

UBP’li meclis üyelerinin olduğu ambleme vurulan 5 bin 697 nire…

Hasan Sertoğlu’nun yer aldığı UBP amblemine vurulan 2 bin 854 mühür nire?

Şimdi dilinizi, damağınızı ısırın…

Mehmet Harmancı seçimi 4 bin 362 mühürle kazandı…

Bu, sandığa gidip UBP Meclis üyeliği için UBP’ye destek verenlerin, Hasan Sertoğlu’na değil, Mehmet Harmancı’ya oy verdiğini gösterir.

24 meclis üyesinin 9’u UBP ve mecliste en fazla üye UBP’den…

8’i TDP’den…

Harmancı’ya giden mühür, TDP’ye gitmemiş…

CTP’liler belli ki sandığa bile gitmemiş…

3 meclis üyesi ile CTP tarihinin en başarısız seçimi LTB için, utanç hatta…

Vebali…

Şimdi…

Hal böyle olunca…

Yokmu bir vebali dersiniz?

Hemen akıllara UBP kurultayı geliyor…

İddia o ki, “Hüseyin Özgürgün kurultayda başarısız olsun diye LTB kaybettirilecek…”

Bakınız oylara…

UBP’lilerin UBP adayına oy vermediği leşin.

Bunu intikam için mi yaptılar, kurultay hesaplaşması için mi yaptılar, yoksa Mehmet Harmancı’yı çok başarılı buldukları için mi yaptılar, tartışılır…

Ama UBP tek bir şey tartışacak:

BU İHANETİ KİM YAPTI?

Bu arada benden duymasınlar ama;

Ersin Tatar ve Faiz Sucuoğlu yanında…

İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu bir bedel ödeyecek…