Hüseyin Ekmekçi yazdı: Silkeledikçe Düşüyor…

SİLKELEDİKÇE DÜŞÜYOR… ÜNİVERSİTE SEKTÖRÜNÜ YARALAMADAN, BUNUN BİR AYAĞA KALKMA OPERASYONU OLDUĞUNU ANLATMALIYIZ

HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDERSE GİDECEK… BİZ DE BURAYA ÖĞRENCİ GÖNDEREN ÜLKELER DE BİLECEK Kİ, SAHTECİLİĞE YER YOK.. BUNU BAŞARAMAZSAK ESAS HÜSRAN O ZAMAN BAŞLAR

Yaklaşık iki aydır devam eden bir süreç büyük bir temizlik operasyonuna döndü. Polis araştırdıkça ortaya yeni olaylar çıkıyor, silkeledikçe Çürük elmalar bir bir ortaya dökülüyor. Bu ülkede bal tutanın parmak yalama sevdası, içine düştüğümüz durumun da en önemli sebebi

Üniversitelerimiz bu ülkenin gözbebeği. Üniversitelerle ilgili tartışmaktan, konuşmaktan, eleştirmekten ve hatta övmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Ama bir şeyi de korkmadan yapacağız. Onun adı da denetim ve ceza. Çünkü buralar hafife alınacak kurumlar değil

Cürete bakar mısınız?… İsmiyle etüt amaçlı ortaya çıkan bir oluşum, ülkedeki her türlü denetimden kaçarak üniversite gibi lisans eğitimi veriyor. Bu büyük rezalet ülkenin tüm kurumlarının gözünden kaçıyor. Ne zamana kadar? Pakistanlı biri sahte belge düzenleyen kadar

Diğer taraftan, Güzelyurt’ta torpille kurulan, torpille desteklenen, torpille büyütülen, torpille türlü imtiyaz sahibi olan bir üniversite bugün sahte diploma ve büyük bir mali vurgunun merkezine oturmuş durumda. Silkeledikçe altından rüşvet, yolsuzluk, yüzsüzlük fışkırıyor

Polis Genel Müdürlüğü oluşturduğu özel bir birimle adeta harikalar yaratıyor. Ben, “kendi kendimizi rezil ediyoruz, yüksek öğrenim kurumlarımızı küçük düşürüyoruz, artık bu ülkeye öğrenci gelmeyecek” hallanmalarına hiç katılmıyorum, tam aksine mutluyum

Geç kalınan bir denetim atağı… Geçmişte torpille hormonlanan bir patronun şikayeti, bir Pakistanlının sahte belge düzenlemesi ile başlayan bir süreç. Ucu nereye giderse gitsin, kimin boynu altında kalırsa kalsın. Bir adım bile geri atmadan, sürece destek vermeliyiz. Temizlensin işte, ne var?

Dünyanın bir çok ülkesinde, ülkemize en çok öğrenci gönderen Afrika ülkeleri ve Türkiye’de benzer olaylar misli misli yaşanıyor. İsterseniz YÖK’ün denklik sayfasını bir kontrol ediniz. Nelerin yaşandığını, kimlerin neler neler sahtelediğini orada görmek mümkün

Siyasette bulunduğu dönemde, veya kamuda üst düzey görev aldığı dönemde yolsuzluk ve arsızlıkla anılanların, geldikleri başka görevlerde adil ve ahlaklı davranmalarını beklemek saflık olur. Bu nedenle cumhurbaşkanı da, başbakan da, patronlar da hangi göreve kimi getirdiğine çok dikkat edecek

Turgay Avcı, Kemal Dürüst ve sahte diploma ile yakalanan bürokratlar, geçmişte de kamuoyu rahatsız eden birçok olayın baş kahramanıydı. O dönem hesap sorulmadığı için, bu dönem bu kadar cüretkâr davranmış olabilirler. İsimler ortaya saçıldıkça hiç kimsenin şaşırmaması bundandır

Sadece uyduruk bir eğitim kurumu, torpille hormonlanmış bir üniversite değil, ülkemizde tüm eğitim kurumları ciddi şekilde denetlenmelidir. Bu denetimlerin ucu nereye varırsa varsın, bu denetimler sonucunda suç işleyen, görevini kötüye kullanan, görevini suistimal eden kim varsa yargılansın

Bakınız, üniversiteler dışında izinlendirilmiş 39 adına eğitim kurumu dediğimiz oluşum var. 2023-24 döneminde ön kayıtla tam 10.000 öğrenci kaydı yapılmış. Aktif olarak halen üniversite olmayan bu kurumlarda öğrenim gelen öğrenci sayısı 4 bin. 6 bin kişi nerede?

Bu ülkeyi yönetenler, daha fazla rezil olmamıza izin veremez. Siyaset eliyle kirlenen, siyasetçi eliyle yozlaşan, çıkar ilişkileri ile pisleşen bu alanlar, şimdi polis ve yargı eliyle temizleniyor. Hem bunun keyfini çıkarmak, hem de ağzımız dolu dolu ”iyi ki adalet var” diye bağırmak istiyoruz

Tüm bu soruşturma sürecini güvensizlik değil tam aksine bir güven ortamına döndürmek bu ülkeyi yönetenlerin görevidir. Anayasal kurumlar bırakınız görevini yapsın. Polis tutuklasın, savcı dosya hazırlasın, mahkeme cezasını versin. Kötüler ayıklasın, önümüze bakalım