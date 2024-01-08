Hüseyin Ekmekçi yazdı: Şimdi Nisan’da daha güçlü bir şekilde mücadeleye devam

İSİAS ORTAK DAVAMIZ DEDİK; DOĞRU ANLAŞILDI. ADIYAMAN’DAKİ MÜCADELE SESSİZ MAĞDURLARIN DA SESİ OLDU

OTEL SAHİPLERİNE KIZDIK, ÖFKELENDİK AMA… O SAÇMA SAVUNMA İLE ADALETE DOĞRU YARDIMCI OLDULAR… ŞİMDİ NİSAN’DA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE MÜCADELEYE DEVAM

Ailelerimiz için son derece zor geçen, planlı üç, gerçekte 4 koca günü geride bıraktık. Zordu. Duygusaldı. Kriz yönetmek gerekiyordu. Sabır gerekliydi. Dayanışma gerekliydi. Akıl gerekliydi. Şu kısa dönemde hepsini de gördük… Herkes nefesini tuttu, mahkemeye odaklandı.

Elbette ailelerimiz için son derece zordu. Adıyaman’da olmak… Otel sahipleri ile yüz yüze olmasa da yüzleşmek… Acını unutmadan, aklını toplamak ve mahkemeye yaşananları tane tane anlatmak… Anne- babalar, bunu başardı. Mahkeme sürecini hepimiz yakından yaşadık

Otel sahipleri yalan üzerine yalan sıralarken, vicdanlarını da kaybettiler. Elbette suçlarını kabul etmelerini beklemedik. Belli ki iyi hazırlandılar. En ufak bir şekilde suç kabul etmediler. Manasız bir savunma yaptılar, hepimiz öfkeyle dinledik

Hukuk çevreleri bizim kadar öfkelenmedi mesela.. Neden? Çünkü otel sahipleri savunma yaparken, açık açık kendilerini de ele verdiler. Elbette suçlarını kabul etmeyeceklerdi. Bunu beklemiyorduk. Çok berbat bir tavırla, hiçbir suçlamaya ikna edici cevap veremediler

Günün sonunda, savcı tutukluluğun devamını istedi. Hakim de tutuklu kalmalarına hükmetti. Nisan 2024’de davaya devam edilecek. Şimdi 3 ay daha içeride çürüsünler, hiç üzülecek değiliz. Nisan ayımdaki mahkemeye daha iyi hazırlanarak, çocuklarımız için adalet aramaya devam edeceğiz

Aylardır, her akşam, saat 19.00’dan itibaren, onbinlerce mesaj atıyoruz. Bir taraftan duygularımızı anlatıyor, diğer yandan da Türkiye gündemine depremi unutmamaları için mücadele veriyoruz. Tek yürek. Dayanışma içerisinde, samimi bir şekilde. Ne diyoruz?

#isiasortakdavamız… Sanırım bu mahkeme sürecinde daha iyi anlaşıldı. Neden İsias Otel davası ortak davamız? Sadece biz Kıbrıslılar için mi? Hayır. Türkiye’de onyıllardır depremlerde binlerce insan ölüyor. Ölen öldüğü ile kalıyor, sebep olanlar hayatına devam ediyor

Bu dava ile birlikte, hakkını arayamayan, mağdur olan insanlar için bir umut ışığı doğdu. Dava, olası kast kapsamına alınırsa, (ki bu dava değilse hangi dava?) hiçbir müteahhit, mal sahibi, mühendis, kamu görevlisi bile isteye çürük yapı inşa edemeyecek

Bu dava, öyle önemli ki… ailelerimizin avukatları, yıllardır beklenen bir aşama için mücadele ediyor. Bozkurt ailesi, açgözlü andavallar, olası kast ile yargılansın ki, Türkiye yargısı elinde emsal bir deprem kararı olsun. Olası kast ile yargılansınlar ki, çocuklarımızın ruhu şad olsun…

Kimse bu beklentiyi “ukalalık” olarak algılamasın. İsias enkazında Kıbrıslılar Anadolu ile kucaklaştı. Enkazdan sadece çocuklarımızı, öğretmen ve ailelerimizi almadık. Turist rehberi gençleri ailelerine teslim ettik. Kucaklaştık, ağladık, kader birliği yaptık

Şimdi aynı kader birliğini mahkemede yapıyoruz. Sadece 72 can değil… Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, İskenderun’da, Antep’te ve elbette Adıyaman’da hayatını kaybeden, hakkını arayamayan, arayacak gücü olmayan sessiz çoğunluğun sesiyiz

Böylesi bir karar, siyaseti de rahatlatacaktır. Emsal bir karar, yasaları siyasi güçle dolanmaya çalışanlara da en büyük engel olacaktır. Bu nedenle, İsias, sadece Kıbrıs halkının değil, Türkiye’de deprem kuşağı üzerinde yaşamak zorunda kalan herkesin davası. Başarmalıyız…