Hüseyin Ekmekçi yazdı: Sırada elektrik ve akaryakıt var; daha iktidar kavgası

Ekmeğe yüzde 25, sigaraya 3 TL zam. Biz halen daha nelerle uğraşıyoruz? Geçen hafta akaryakıta ve gaza yapılan zam aslında ada genelinde her üretimin peşi sıra zamlanması demekti. Dün akşam saatlerinde ilk zam ekmeğe, sigaraya, içkiye.

Geçen sene böyle bir günde Ersan Saner UBP’de idareyi ele almış, kurultay iptal edilmişti. Peşi sıra hiçbir şey doğru gitmedi, zira demokrasinin tecellisi saçma sapan müdahalelerle ertelenmişti. Tam bir yıl sonra Faiz Sucuoğlu kabine sunuyor, iyi mi?

Faiz Sucuoğlu, kabinesini “Türkiye müdahalesi” eleştirileri altında sunacak. Dün Faiz Sucuoğlu önce Maliye Bakanı, sonra Büyükelçi ve elçilikteki ekonomi tabanlı çalışan ekiple görüştü. Eğer, “kabine onaylatmadıysa” bana göre bu görüşme normal.

Durun, hemen kızmayın, empati yapın. Sadece Kasım sonu maaşı, ödenmeyen 24 milyon Hayat Pahalılığı ödeneğinin iadesi, Aralık maaşı ve 13’üncü maaş için kamu maliyesinin ihtiyaç duyduğu kaynak sıkı durun: 1 MİLYAR 200 BİN TL

Bu kaynak darphanemizde basılmayacak, petrol kuyumuzun satışından elde edilmeyecek… E, kamu çalışanı da maaşından, ek mesaisinden, hayat pahalılığı ödeneğinden vazgeçemeyeceğine göre? Bu kaynak nasıl sağlanacak, Başbakan bu kaynağı nasıl bulacak.

Siyasette aktif olarak görev alan ama bu süreçte hükümette değil muhalefette olan herkes için eleştirilmek için güzel bir durum. Düşünsenize, maaş ödeyemeyen bir hükümet seçime gidiyor. Mis gibi. Faiz bey kendisi için doğru olanı yaptı.

Kimi nasıl ikna edecek bilmem… Ama bu halkın önemli bir bölümü, bırakınız “ekonomik konuları konuşmak için gittim” diyen bir Başbakanı, kabineyi onaylatmaya gitse yadırgamaz. Bu bakış açısı tamam değil, ama sorunlarımızla da başbaşayız

KKTC gelirlerinin öngörüleni tamamen toplansa, kamu maliyesi 1.2 milyar TL’ye daha ihtiyaç duyuyor. 550 milyon TL civarında bir borçlanma yapıldı, buna rağmen maaşlarda gerilik var. Bu gayya guyusu içerisinde kim nasıl iktidar olacak? Bilmem.

Faiz Sucuoğlu, 2 aylığına başbakan olmak gibi bir strateji çizdi. Benle yanlış yapıyor. Enerjisini yasal değişikliklere, uzlaşıya, parti içi disipline ve seçime vermeli, mevcut hükümet de seçim yasakları içerisinde sembolik görevine devam etmeliydi.

Bugün kabine sunulacak. Faiz Sucuoğlu kabineyi oluştururken yeni sürprizler de yapacak. Kulisler bas bas bağırıyor. Hasan Taçoy kabinede olacak, Sunat Atun kabinede olacak. Sağlık bakanı değişecek, Ulaştırma bakanı değişecek. Bekleyip göreceğiz.

Meclisin toplanamadığı bir ortamda Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik’in açıklamaları “adam olana tokat” gibi. 2 yıldır bu seçim yasasının değişmesi gerektiği ile ilgili öneriler masada. Şimdi yumurta kapıya dayandı, bık bık bık…

Pandemiyi dikkate almıyoruz. Ekonomik sorunları çözmekle ve üretmekle iştigal olacaksak, bunun temelinde salgının önlenmesi var. Güney Kıbrıs 250 pozitif vaka bandına yükseldi, Türkiye’de her gün o kadar ölü var. Biz de 150 hasta bandına yükseldik, dikkat.

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05/11/2021 08:22