Hüseyin Ekmekçi yazdı: Sistem Devleti Çalmaya Müsait

KAÇAK YAŞAMLA MÜCADELE YOKSA, HUZUR DA YOK, REFAH DA. SİSTEM DEVLETİ ÇALMAYA MÜSAİT

DEVLET HANGİ KÖŞEDE KİM NE NE İŞ YAPIYOR, NE KADAR VERGİ KAÇIRIYOR BİLMİYOR, VERGİ DAİRESİNİ DE ÇALIŞTIRMIYOR

KKTC’de 2022 yılı enflasyonu yüzde 120 şu an. Yıl sonuna ne olur az çok tahmin edebiliyoruz. Bu seviyenin örneği dünyada yok. Enflasyon açısından dünyanın lider ülkesiyiz. Dünyada gıda fiyatları başta olmak üzere, dengeler yerine otururken, biz, perişan durumdayız

Son aylarda, Türkiye’den adaya ciddi bir kaynak akışı var. Ak Parti, belli ki, 2023 seçimleri öncesinde KKTC’nin Türkiye’de iç politikaya malzeme edilmesini istemiyor. Başta enerji sorunu olmak üzere, eğitim ve sağlık alanında önemli bir açık, Türkiye’den gelen parayla kapatılıyor

2022 böyle bitecek. TL kullanımından kaynaklı fakirleşme, Türkiye’ye oranla, bizim ülkemizde daha çok hissediliyor. Öyle ki, alım gücü hızla aşağılara düşerken, fakirleşmenin önüne geçmenin tek yolu Türkiye kaynakları. Aksi ise resmen felaket, ki yaşayarak gördük

KKTC kendi maaşlarını kendisi ödeyebiliyor. Üstelik, yıl içerisinde yüzde 100’e yaklaşan maaş artışlarına rağmen. Ancak, 2023 Ocak sonu maaşları da yaklaşık yüzde 35- 40 arası artışlı olacak. Yani, 2023 bütçesi de 2022 bütçesi gibi “ancak da maaşa yetecek” cinsten mi olacak?

Ancak… Gözden kaçmaması gereken bir şey var. 2023 bütçesi, alışkın olduğumuz son dönem bütçelerinden farklı. Bütçe 35 milyar 850 milyon TL. 2022 bütçesi tadil edilerek 18 milyar TL civarına çıkarılmıştı. Yüzde 100 civarında bir artışla bütçe 35 milyar 850 milyon TL

Maliye Bakanı Alişan Şan, 3 milyar 50 milyon TL açık olacağını söylüyor. Yine, bu bütçede 8 milyar Türkiye hibesi, yine 1 milyar 100 milyon TL Türkiye’nin cari bütçeye katkısı bekleniyor. Bütçe açığının kapanması, eğer düşmezse hükümetin yasamadaki performansına bağlı olacak

Son üç- dört yılda maaş ödemek için borçlanmak zorunda kalan hükümet, 2023 yılı bütçesinde ortalama 15 milyar TL, maaş dışı bir fazla öngörülüyor. Her bakanlığın bütçesi ortalama yüzde 180 artırılıyor. Bu kaynak, yatırım için mi? Bunun anlatılması gerekiyor

Şu anda, 1 milyar 250 milyon TL, maaş ve benzeri giderler var. Buna belediye ve kurumlara aktarılan maaş tabanlı kaynak da dahil. Bu rakam Ocak sonu 1.6 milyar, Temmuz sonu ise 2 milyar TL civarına çıkacak. Enflasyon rakamlarının işaret ettiği bu

Yani, 35 milyar 850 milyon TL bütçe, 22- 23 milyar TL arası maaş ve benzeri giderlere ait. Nerden baksanız, maaş dışı kaynak hiç olmadığı kadar fazla. İnanmak istiyorum açıkçası. 2023 yılında, KKTC kendi kaynakları ile yatırıma 13 milyar TL ayırsın… keşke…

Bütçe açığı, elbette ülke içerisinde alınacak tedbirlerle kapatılacak. İlk adım sanal bet alanındaki yasal düzenleme, ikinci adım ise kripto para piyasasını kayıt altına alacak yasal düzenleme. Bu iki adımla birlikte önemli bir gelir hesaplanıyor

Ancak, bizim ülkemizdeki kaçak yaşamın farkında mıyız? Sistem neden buna izin veriyor? Aklınıza gelen her meslek grubunda ciddi bir vergi kaçırma ya da devlette geliri gizleme gerçeği var. KDV sistemi doğru çalışmıyor, gücü yeten herkes devleti çalıyor

Ne nüfus biliniyor, ne hangi köşede kimin ne iş yaptığı, ne de kimin, kaçak yaşamdan ne kadar para kazandığı. Tam bir kaçak cenneti ülke haline döndük. Vatandaşlıkların arkası kesilmiyor, ülke yönetimi için de planlama yapmak imkansız hale geliyor

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07/11/2022 08:22