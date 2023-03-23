Hüseyin Ekmekçi yazdı: Siyaset yol veriyor, yargı dur diyor…

BELEDİYELERE ÖDENEN VERGİLERİ MAAŞ ZAMMI VE SU PARASI YUTTU. FAZLA HİZMET, MEGA PROJE FALAN BEKLEMEYİN

BİR ÜLKEDE İŞ ADAMLARI SİYASETTEN BÜYÜKSE, UTANMASI GEREKEN HÜKÜMETLERDİR. SİYASET YOL VERİYOR YARGI DUR DİYOR…

Yerel yönetimlerle ilgili hükümetin “reform” dediğinin ne olduğunu yaşayarak öğrenmeye başladı. Aslında o “zam” yasasıydı. Belediyelerin halktan aldığı vergi, artık komikti. Düzenlenmesi gerekirdi. Yasa da onu düzenledi.

Ha; belediye sayısı da azaldı biliyorsunuz. Orda da, hükümetin gününün yettiği belediyeler kapandı, lobisi olanlar, “bana elleme” diyenler kaldı. Süreci çok iyi hatırladığımız için, o döneme ait ucube kavgaları da henüz unutmadık

Peki? Son bir senede, belediye reformu denen zam yasası geçerken, başka ne oldu? Döviz arttı. Maliyetler arttı. Personel maaşları yüzde 120 civarı arttı. Belediyelerin suya ödediği ton başı ücret, 2.30’dan, 7.5 TL’ye çıktı. Tamamı, beklenmeyen, öngörülmeyen gelişmelerdi

Hal böyle olunca… Elbette, reform diye hepimize yutturulan ama tüm harçları asgari ücrete endeksleyen yasa, belediye bütçeleri için ilaç oldu. Belediye meclisleri 2023 bütçelerini hazırlarken, zammı da vatandaşa yüklediler haliyle. Her şey yasaya uygun

Ama, memlekette yaşadığımız hayata bir bakar mısınız? Bir sene önce, aynı vergileri ödeseydik, belediyeler, elde ettikleri gelirle maaşı rahat öder, devlet gelirleri ile yolları sokakları abat ederdi. Şimdi, personel zammı ve suya yapılan son zam belediye bütçelerini yeniden yuttu

Dolayısı ile, belediyelerden hizmet falan beklemeyin. Seçim kitapçıklarını unutun. Belediye başkanlarının büyük çoğunluğu, medya ve sokak gezmesi üzerinden sempatisini sürdüredursun… Çöpümüzün toplanması dışında fazla bir beklenti içerisinde olmayalım…

Ha; yeni bir enerji ile göreve gelen belediye başkanları, gelirleri israftan doğru alana yönlendirerek adım adım kentlerine güzellik katıyorlar, bunu da görmezden gelemeyiz. Ancak, devlet desteği olmadan hiçbir şehirde mega proje görmeyeceğiz, bunu biliyorum

Dün, mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Emrullah Turanlı’ya ait müteahhitlik belgesini iptal etti. Neydi? Turanlı, havaalanını Taşyapı& Terminal Yapı ortaklığı ile başlamış, Taşyapı olarak yoluna devam etmişti. Havaalanı yapma lisansı, Terminal Yapı’ya aitti

Peki ne olacak? Havaalanı bitme aşamasına geldi. Lisans iptal olsa ne olur, olmasa ne olur? Mesela, mahkeme eliyle havaalanında yapılanlar mı yıkılacak? Hayır. Zaten iş işten geçti. Ancak, hepimizin sorgulaması gereken bir nokta var, lafı uzatmadan söyleyeceğim

Emrullah Turanlı ve gelişmelerle ilgili her noktayı ülke siyasetçisi biliyordu. Önümü açtılar, izinlendirdiler. Bu nedenle, Emrullah Turanlı’ya her aşama kol- kanat geren KKTC’li siyasetçiler şimdi ciddi bir utanç yaşamalı, hepimiz ise sorgulamalıyız

Soru şudur: Yargının hayır dediğine, siyasetçi neden evet diyor? Bunu sorunca, bir soru daha sormak gerekir. Yargı doğruyu yaparken, siyasetçi neden yanlışta ısrar ediyor. Hadi bir soru daha: Bir iş insanı siyasetçiden neden büyük de yargı “dur” diyor

Emrullah Turanlı, Ercan Havaalanı ile ülkeye bir değer katıyor. Ama 12 yıl oldu. Mahkemeler hiç bitmedi. Tartışmalar hiç bitmedi. Karşılıklı davalaşmalar hiç bitmedi. Günün sonunda, havaalanı da bitmedi. Ama, havaalanı vergileri arttı, gelirler arttı.

Velhasıl değerli dostlar, ülke siyasetçisi, şimdiki iktidar yani, uzun bir süredir yasa ve anayasayı ayaklar altına almaktan çekinmiyor. İşin ilginç yani, bu 12 yılda içerisinde CTP, HP ve TDP’nin de olduğu hükümetler de geldi geçti. Turanlı hep siyasetten büyüktü…

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23/03/2023 08:28