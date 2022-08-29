Hüseyin Ekmekçi yazdı: Sokaklar suç çetelerine teslim, polis yoruldu

Bir ülke düşünün ki; sabahtan akşama kadar o ülkeyi yönetenler, “tek güvencemiz Türkiye” cümlesinin arkasına sığınsın ve oradan da siyaset devşirsin. Neden? Kendi ikballeri için. Peki siz ne işe yararsınız? O tuttuğunuz makamlar ne için?

Aylardır, icraat odaklı siyaset göremedik. Belediyelerle ilgili çalışmanın adına “reform” dense de, türlü sıkıntılar yaşanacağı aşikar. Derdimiz, hükümetin devlet işlerine konsantre olması, adım adım sorun çözmesi. Bakınız, sadece bir konuda örnekler vererek, “çözüm bekleyen bir soruna” dikkat çekeceğim

Nijerya Diaspora Komisyonu Başkanı Abike Dabiri-Erewa, insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Nijeryalılara Kuzey Kıbrıs'a seyahat etmemeleri yönünde bir çağrıda bulundu. Haliyle bu çağrı bir çok noktada tartışma yarattı. Peki bayan Erewa bizim yaşadıklarımızı biliyor mu?

Diyor ki Nijeryalı gençlere, “gitmeyin orada her gün bir vatandaşımızı öldürüyorlar…” Bu güne kadar, tek bir KKTC vatandaşının bir Nijeryalı’yı öldürdüğü vaka var mı? Yaraladığı? Darp ettiği? Yok, bulamazsınız. Sorun şu ki, uyuşturucu ve kara para batağı bize Nijerya’dan ithal…

Tamam, kabul ediyorum, ciddi bir şekilde Nijeryalı gençler kandırılıyor ve bu adaya getiriliyor: Bildiğiniz “insan kaçakçılığı…” bu aslında ve hepimizin mücadele etmesi gerekiyor. Bu noktaya en ufak bir itirazım yok. Hele üniversitelerimizin alet olmasını hiç içime sindiremiyorum

Ancak, her yıl, binlerce fakir, umudu bir AB ülkesinde eğitim almak olan, hem işleyip, hem okumak olan gençleri KKTC kullanılarak dolandıranlar kimse, onunla mücadele etmemiz gerekiyor. Birileri bu gençlere, “cenneti” vaat ederek, cehennemi yaşatıyor

Nijeryalı gençler, sadece Kıbrıslı Türkler, Türkiye’den buraya gelerek taşeron şirketler kuran, yatırım yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından sömürülmüyor… Bilinmesinde fayda var, Nijerya’dan buraya gelerek baronlaşan çok sayıda isimde bu gençleri sömürüyor

Bakınız, Nijeryalılar arası “fuhuş” ağı var. Kendi kaçak işletmelerini kurdular. Kaçak taksici, kaçak berber, kaçak kuaför, kaçak market… Aklınıza ne gelirse. Ötesi, fakir Nijeryalılar adeta burada kara para ve uyuşturucu ticaretini yöneten Afrikalıların kölesi oldular

Bu bizim sorunumuz. KKTC, burada “suçlanan” değil, “mücadele için yardım edilmesi” gereken ülke aslında. O kadar ki, bu mücadele polisimizin boyunu aşmak üzere. Hızla zenginleşen, güçlenen Nijeryalılar, bir çok noktada rüşvet çarkının da finansörü haline geldi

Vuruyorlar, kırıyorlar, öldürüyorlar, uyuşturucu trafiğini yönetiyorlar, ellerindeki çok parayla, sadece ev ve araba almıyorlar. Aynı zamanda insan da satın alarak, kurye, tetikçi olarak kullanmaktan geri kalmıyorlar. Bu sürecin tek mağduru Nijeryalılar değil, Kıbrıs Türkü’nün ta kendisidir

Sokaklarda huzur kalmadı. Kampüslerde huzur kalmadı. Sokak aralarında huzur kalmadı. Sayıları giderek artan kontrolsüz bir Nijeryalı grubu var. Bunla, muhaceretten başlayarak mücadele edilmesi gerek. Her bir Nijeryalı’nın tutuklanıp gönderilmesi sadece bin Dolar civarı bilet parası demek

Mücadele sadece polisin “bıkıp- usanması” nedeniyle değil, para olmaması nedeniyle de yapılamıyor. Ve, gencinin kandırılıp KKTC’ye gönderilmesini engelleyemeyen Diaspora komisyonu, çareyi Kuzey Kıbrıs’a hakarette buluyor. Bizim yaşadığımız mağduriyeti hesaplayan var mı?

Ne yazık ki, bu ülkeyi yönetenler, Nijerya Diaspora Komisyonu Başkanı Abike Dabiri-Erewa kadar cesur değil. Sorumluluk sahibi değil. Esas hayatı zindana dönen, sokaklarımızda gezemeyen, çocuklarımızı sokağa salmaktan korkan biziz. Bu adada Nijeryalılar kadar özgür değiliz

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29/08/2022 08:27