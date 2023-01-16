Hüseyin Ekmekçi yazdı: Son bir haftada yaşanan kesintilerin üreten kesimlere zararı milyonlarca TL’dir

VATANDAŞ ÇILDIRIYOR. ELEKTRİK YOK. SİSTEM ÇÖKTÜ. KİMSE SORUMLULUK ALMIYOR. BOZULAN BOZULDUĞU YERDE KALIYOR

SON BİR HAFTADA YAŞANAN KESİNTİLERİN ÜRETEN KESİMLERE ZARARI MİLYONLARCA TL’DİR. KİMİN UMURUNDA? ENERJİ POLİTİKASI EHİL ELLERE TESLİM EDİLMELİ, İHALECİLER SORGULANMALI

Bir gün iletim hatlarındaki arıza, bir gün buhar tribünlerinde yaşanan sorun, jeneratörlerin grangı kırıldı, başka bir gün biten akaryakıt… Derken vatandaşı iyice çileden çıkardınız. Sorun belli, sistem çöktü.

Yaşanan arızalara, çöken sisteme Kıb- Tek içerisindeki mühendisler de yetişemiyor artık. Çünkü, Kıbrıs Türk halkına enerji üreten sistem, bu çağın sistemi değil. Ne doğru dürüst bir üretim sistemi var, ne de dağıtım

Teknecik miadını doldurdu. Oradaki her bir üretim aracı ya arızalı, ya parça bekliyor, ya devre dışı. Aşırı yüklenmeler nedeniyle de sağlam olan da bozuluyor. Bu imkansızlıklar içerisinde yaşananlar son derece doğal. Arızalar normal. Kesintiler devam edecek

Yağmurlar başladı, hava soğudu. Beraberinde devreye kesintiler girdi. Aşırı yüklenmeler nedeniyle eskiyen iletim hatları da sorun yaratıyor. Ne direğinde hayır, ne telinde. Yıllardır kötü yönetim nedeniyle ne yatırım yapılıyor, ne de Kıb- Tek geleceğe hazırlanıyor

Çöken çöktüğü yerde, bozulan olduğu yerde kalıyor. Devre dışı kalan jeneratörler nedeniyle geriye kalan sisteme de alıştı bir yüklenme var. Hepsini berbat ettik, kırılan kırıldığı yerde, bozulan bozulduğu yerde kalıyor. Olan vatandaşa oluyor, büyük bir isyan var

Sanayi bölgelerinde, turizm tesislerinde aklınıza gelen her yerde elektrik kesintileri nedeniyle büyük zararlar oluşuyor. Vatandaşın harcaması gereken akaryakıtı da Kıb- Tek çekiyor, biliyor musunuz? Devamında da siz arabaya koyacak benzin- mazot bulamıyorsunuz

Sorun yönetimde. Sorun organizasyonda. Sorun işbilmezlikte. Acemiler mangası ülkenin enerji alanını yönetmeye çalışıyor. Mümkün değil. Çağ değişti, zaman değişti. Öyle 5-7-9, üç senden iki benden adamla yönetilecek bir kurum değil Kıb- Tek. Öyle yönetildiği için bugün böyle

Borç batağında, üretim yapamıyor, dağıtım yapamıyor, tahsilatı ancak da akaryakıt ve maaşa yetiyor, AKSA’ya tek kuruş ödeme yapamıyor. Neden? Çünkü yönetilebilir olmaktan çıkmış, yönetim aklı, bilim, çağdaşlık, teknoloji gibi bu çağın çağdaş adımları atılmıyor…

Yapılması gereken bellidir. Derhal Kıb- Tek de, enerji politikası da ehil ellere teslim edilmelidir. Partizanca yönetim anlayışı ile bu kadar olur. Yaklaşık 5 yıldır kurum dibe vuruyor. 15 yıl önce kablodan kaçanlar, bugün yaşananların suç ortağıdır. Alternatif üretemediler…

Dünya enerji kesintisi olmasın diye kılıktan kılığa girerken bizim mazot alacak paramız yok. İhaleciler kurumun içinden ya da dışından, oralara çöreklenmiş. Halen daha antin- kuntin iş çevirme derdindeler. Hükümet ise seyretmekle meşgul.

Başbakan kendisine söylendiği kadarını biliyor. “Düzelecek” diyor. Nesi düzelecek? Ya hemen yüzde 50 civarı zamla başa baş noktasına gelirsiniz, ya da yüzde 80 zamla yatırım yapacak noktaya ulaşırsınız. Ülke bu zammı kaldırabilir mi? Başka türlü de düzelmez

Ha kaynak var? Bu acemiler mangası hangi yatırımı, hangi öncelikle, nasıl yapacaklarını bilmezler. Enerji politikası nedir, önemi nedir, hangi adım atılmalıdır, hangi sıra izlenmelidir, insan kalitesi hangi noktaya çekilmelidir? Sizce yapabilecek bir yönetim var mi? Bence yok…

Velhasıl dostlar, sistem olduğu yere çöktü. Tahsilat ayağa kalkmak için yeterli değildir. Bilgi birikim yok, organizasyon çöktü, üretim de iletim de yetmiyor. Borç yükü artıyor, yetişmiş personel görevden ayrılıyor. İhtiyacımız olan doğru akıl, etkili adımlar atılamıyor, statüko aşılamıyor

8.45’de yayındayız. Canımız yanıyor, isyan ediyoruz. Çöken sadece enerji sistemi değil, beraberinde üretim sistemimiz de yerle bir. Cihazlar bozuluyor, beklentiler karşılanamıyor. Buna ne hakkınız var? İşin kötüsü kimse de sorumluluk almıyor, vatandaş çıldırıyor. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

Bu habere tepkiniz:



16/01/2023 08:19