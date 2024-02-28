Hüseyin Ekmekçi yazdı: Soruşturmaya en büyük desteği vermesi gereken Başbakanlık makamıdır…

NİYETİ KÖTÜ OLANLARIN, ENİNDE SONUNDA AKIBETİ DE KÖTÜ OLUYOR… GEÇMİŞTE HAK ETMEDİĞİ HER MAKAMA GELMEK İÇİN BİRBİRİNİ EZENLER BUGÜN BİR BİR DÖKÜLÜYOR

SORUŞTURMAYA EN BÜYÜK DESTEĞİ VERMESİ GEREKEN BAŞBAKANLIK MAKAMIDIR… BELGELER POLİSE VERİLİYOR… POLİS EŞELEDİKÇE BİR DÖNEM KENDİNİ DOKUNULMAZ SANAN SİYASET BEZİRGANLARI BİR BİR DÖKÜLÜYOR

Yaşadığımız olaylar bizlere öğretiyor ki, içinde bulunduğumuz durumun mağduru aslında dürüstlükten başka, bu ülkeyi sevmekten başka, çok çalışıp liyakat sahibi olmaktan başka hiçbir suçu olmayanlar. Kazanan hep kötülük oluyor.

Son günlerde en çok duyduğum konulardan biri de, göç eden gençler. İyi bir eğitim alarak bu ülkede sadece devlette değil özel sektörde de hak ettiği yere gelemeyeceğini düşünen binlerce genç var. Bu bahsettiğimiz gençler bu ülkenin değeri, geleceği, umudu

Adaleti yeniden tesis etmenin belki de en önemli motivasyon noktası da bu olmalıdır. Gençlerin yeniden bu ülkeye güven duymasını, ana yurduna dört elle sarılmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için yapılması gereken bellidir. Aman ha, Adalete dört elle sarılmamız gerekir

Sokakları esir alan şiddet, kamuyu esir alan partizanlık, Siyaseti himayesine alan vasatlık, geldiğimiz noktanın kısa bir özetidir. Beni esas üzen bu güne kadar hiçbir şey yokmuş gibi davranan ülke yöneticileridir. Eğer bu ülkenin düzelmesini istiyorsak somut adımlar atılmasını beklemek hakkımızdır

Ben içi boş, süslü laflardan bıktım usandım. Bu ülke düzelir mi? Elbette düzelir, neden düzelmesin? Ama bunun için yapılması gerekenler var. 70 yaş sınırına gelmiş cumhurbaşkanı ve Başbakan beklentilerini yeniden gözden geçirmelidir

İktidarda bir makam sahibi olmak mı? Yoksa iktidar olmak mı? Bu soruya verecekleri cevap aynı zamanda bu ülkenin geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Son dönemlerde artan soruşturmalar ve herkesin hesap verebileceği hissi, aynı zamanda bir güven ortamıdır

Başbakan Ünal Üstel, her açıklamasında soruşturmalara gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak destek verdiklerini anlatıyor. Hem YÖDAK’ın yapısal olarak güçlendirilmesi adımları, hem soruşturmada polise tüm belgelerin sağlanması Başbakan adına önemlidir

Peki ya bir bir yakalanan isimler? Bir dönem ciddi bir güç zehirlenmesi yaşayan, “partim değil ben, ülkem değil çevrem” diyen, hem hükümette hem de UBP içerisinde her şeyi yapabileceğini zannedenler arasından olması rastlantı mı? Değil, asla değil…

UBP’nin kısa geçmişinde, kurultay kazanma adına milletvekillerinin verdiği tavizler ortada. Ne otorite kaldı, ne lider… Sonuç? Şimdi sapır sapır dökülüyorlar… yolsuzluk, arsızlık, iş takibi aynı isimler arasında dolanıp duruyor. Ve tutuklamalara asla şaşırmıyoruz

Bir dönem kötülüğün etrafında birleşenler, şimdi oldukları yerde titremeye başladılar. Özlük dosyalarına yerleştirerek tedavüle sürdükleri o sahte belgeler, şimdi kelepçe olarak kollarında. Boğazında haram lokma olanlar, niyeti kötü olanlar, bunu başkalarını ezmek için yapanlar…

Sadece bu alanda değil… Kooperatifler… Binboğa… Kalkınma Bankası… turizm fonu… orman arazileri.. T izinleri… Her alanda vatandaşın hakkını çalanlara yönelik adil bir denetim ve yargılama süreci yaşanması gerekiyor.

Başbakan Ünal Üstel, kararlılıkla, “Soruşturmaların ucu nereye varırsa varsın, sonuna kadar gidilsin” diyor. Polis eşeledikçe geçmişte siyasi zırhla kendini herkesten üstün gören, hak yemeyi marifet sayan siyaset bezirganları mahkeme koridorlarında birikiyor