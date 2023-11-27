Hüseyin Ekmekçi yazdı: Sosyal konut fonunda biriken kaynak dört yüz milyon TL…

ÜLKEYİ YÖNETENLER HEM EKONOMİYİ GELİŞTİRECEK, HEM ÇEVREYİ KORUYACAK, HEM DE GENÇLERİN EV SAHİBİ OLMASININ ÖNÜNÜ AÇACAK BECERİYİ GÖSTERMEK ZORUNDA

TAPU HARÇLARINDA YAPILAN DÜZENLEME İLE TAŞINMAZ MAL KOMİSYONUNA BEŞ MİLYON STERLİN AKTARILDI, SOSYAL KONUT FONUNDA BİRİKEN KAYNAK DÖRT YÜZ MİLYON TL…

İnşaat sektörünün, çok ciddi uluslararası alıcılar bulması ile birlikte altyapıda SORUNLAR yaşadığımız bizim en önemli gerçeklerimizden biridir. Türkiye suyunu doğru kullanamadık, enerji altyapımız geliştiremedik, tarım alanlarını hızlı bir şekilde belirleyerek, kurtarma yoluna gitmedik

Şimdi bu yanlışların düzeltilmesi için ciddi bir çalışma var. Özellikle Değirmenlik- Akıncılar, Mesarya Belediyesi ve Serdarlı- Geçitkale bölgesinde tarım alanların koruma altına alınması için çalışmalar son aşamaya geldi. Kısa sürede bu kararlar açıklanacak

İnşaat sektörü gelişirken ülke olarak yaşadığımız gerçekçi sorunlarımızdan biri de gençlerimizin ev sahibi olamayacak noktaya gelmesi. Tüm dünyada emlak fiyatlarının arttığı bir gerçek. Özellikle bir yapının tamamlanması için harcanan malzeme fiyatları uçup gitmiş

Buna iştahlı alıcılar da eklenince, hiç kuşkusuz fiyatlar inanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle ülkeyi yönetenlerin işi oldukça zor. Bir taraftan belirlenen alanlara inşaatlar devam ederken, diğer yandan hem altyapı, hem de ülke gençliğinin ev sahibi olabilmesi için sosyal konut projeleri şart

Sosyal konut projeleri konusunda hükümetin sürekli açıklamaları var. Özellikle başbakan Ünal Üstel gittiği her yerde Sosyal konut projelerinden bahsediyor. Tapu Harçları Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle yaratılan bir kaynak. Bu kaynakta biriken para, 560 milyon TL’ye ulaştı

Kaynakta biriken para iki noktada kullanılıyor. Birincisi Taşınmaz Mal Komisyonu. Tüzük kapsamında toplanan 560 milyon TL’nin, 5 milyon sterline denk gelen kısmı Taşınmaz Mal Komisyonu’na aktarıldı. Geriye kalan yaklaşık 400 milyon TL ise sosyal konut kaleminde bekliyor

Ülkemizde satılan ev sayısı tapuda yapılan devir işlemleri arasında ciddi bir fark var. Hükümetin öncelikli konusu bu olmalı. Yani diyelim ki 100 ev satıldı, tapuya giden işlem miktarı 20 civarı. Yüzde seksenlik bir satış tapu işlemine gitmediği için devlet de yüksek oranda vergi kaybediyor

Tüm bunların aşılması için hummalı bir çalışma gerekiyor. Birden fazla yasanın değişmesi gerekiyor. bunu yaparken yabancı alıcıların ve yatırımcıların ürkütülmemesi gerekiyor. Devlet vergisini alırken, yukarıda bahsettiğim altyapı çalışmalarının da hızlıca tamamlanması gerekiyor

Yaşadığımız bir diğer sorun da hem Rum basını hem de Türkiye basınının ülkemize yönelik sistemli saldırısı. Burada görmemiz gereken bir gerçek var. Hem güneyde hem de Türkiye’de daralan bir emlak piyasası var. Burada oluşan lobiler öfkesini KKTC’den çıkarıyor

Rum lobisinin başka gerekçeleri ve motivasyonu da var, bunu da görmek gerekiyor. Rus mafyasının parasını akladığı gerekçesi ile Rum yönetimi darbe üzerine darbe yerken, kuzeydeki Rus emlak alıcılarının orta gelirli Ruslar olduğu gerçeğini anlatmamız gerekiyor

Tekrar etmekte fayda görüyorum. İnşaat sektörü bu küçük adada uzun yıllar devam etmeyecek. Şu anda oluşan iklim nedeniyle devletin belirlediği alanlarda bir süre daha bu faaliyetler sürecek. Bu sırada tarım alanları, yol, su ve enerji politikaları kusursuz olarak yürütülmeli

Onun ötesinde, ülkemizi kara para ile mücadele etmeyen, Rus oligarklara para aklama şansı veren, mafyaların cirit attığı merkez olarak gösteren algı operasyonlarına karşı da ciddi bir karşı atak yapmak gerekiyor. O kadar ucuz değil, bu ülke sahipsiz değil.