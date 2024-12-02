Hüseyin Ekmekçi yazdı: Suçsuz günahsız birçok insan yolda sokakta hakarete uğruyor

KKTC’DE YOLDA OLMAMASI GEREKEN YÜZLERCE HURDA ARAÇ YOLLARDA. DÜMENDE OLMAMASI GEREKEN YÜZLERCE ŞUURSUZ, CAHİL, KORKUSUZ VE GEREKSİZ İNSAN İSE ŞOFÖR. ÖLÜMLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ BU NEDENLE

DAHASI, HER GÜN YÜZLERCE İNSAN ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELİYOR. SUÇSUZ GÜNAHSIZ BİRÇOK İNSAN YOLDA SOKAKTA HAKARETE UĞRUYOR. DENETİM YOK. BU ARAÇLARIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜN YOL İZNİ, SİGORTASI YOK. BU ALANDAKİ CEHALET MÜCADELE GEREKTİRİYOR

Ölümlerle sarsılmaya devam ediyoruz. Kural tanımayan, her türlü kuralı ayaklar altına alan, karşıya saygı duymayan, altındaki aracı füze gibi kullanan bir cehalet yolları esir aldı. Ölümlü kazaların dışında, bir çok kaza ciddi mağduriyetler yaratıyor.

KKTC yollarında her geçen gün daha büyük bir tehlike büyüyor: Hurda araçlar ve bilinçsiz şoförler. Devletin umursamazlığı, vatandaşların sorumsuzluğu ile birleşiyor ve bu karışım, ölümlü kazaların başlıca nedenlerinden biri haline geliyor

Her gün yüzlerce insan, yollarımızda ölümle burun buruna geliyor. Hatalı sollamalar, aşırı hız, alkollü araç kullanımı… Liste uzayıp gidiyor. Ama tüm bunların temelinde bir sorun yatıyor: Denetim eksikliği. Hükümetler bu durumu görmezden gelmeyi alışkanlık haline getirmiş durumda.

Hurda araçlar yollarda cirit atıyor. Birçoğunun sigortası yok, yol izinleri süresi dolmuş. Peki, bu araçların trafikte ne işi var? Denetleyen yok, soran yok. Sonuç? Masum insanların hayatları tehlikeye atılıyor. Olmadık yerlerde sürat, ölümüne tehlikeli araç geçişleri…

Şoförlerin durumu daha da vahim. Ehliyetini nasıl aldığı belli olmayan kişiler, direksiyon başında birer ölüm makinesine dönüşüyor. Trafikte saygı ve kurallardan bihaber olan bu kişiler, başkalarının hayatlarını tehlikeye atarken kendi cehaletlerinin farkında bile değiller.

Trafik sadece araçların hareket ettiği bir alan değil; aynı zamanda bir düzen, bir disiplin gerektirir. Ancak bu düzen, cehaletin ve sorumsuzluğun eline teslim edilmiş durumda. Bu noktada sorumluluk kime ait? Denetim yapanlar en az vandal şoförler kadar korkusuz ve acımasız olmalı

Yıllardır trafikte reform yapmaktan aciz olan yöneticiler, ölümlerin dolaylı sorumlularıdır. Denetim mekanizmalarını güçlendirmek yerine, bu sorunu sürekli halının altına süpürüyorlar. İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Kurumlar görevini yapmaktan neden bu kadar aciz?

Sorunun çözümü belli: sıkı denetim, daha iyi eğitim ve caydırıcı cezalar. Ama bu çözüm irade gerektirir. Hükümetler bu iradeyi ortaya koymadıkça, her gün yeni bir hayat, yeni bir umut bu yollarda yok olmaya devam edecek. Gözü yaşlı anne- babalar artacak

KKTC yollarında yaşanan kaos artık kabul edilemez. Bu durumu düzeltmek hepimizin görevi. Çünkü unutmayalım: her birimiz bir gün bu kaosun kurbanı olabiliriz. Kaba- saba şoförler, gereksiz araçlar, büyük bir kaos yaratıyor. Yollarımız da cabası

Anne/ babaları tarafından iyi bir eğitim alması için tercih edilen üniversitelerimiz için de bu terör ortamı büyük bir sorun. Bu tabloda hem eğitim hem de turizm sektörü büyük darbe alıyor. Ülkeyi bir bütün olarak düşünmek ve bu sorunun üzerine gitmek hepimizin görevi