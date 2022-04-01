Hüseyin Ekmekçi yazdı: Sucuoğlu- Erhürman salı günü Ankara’da olacak, köklü değişiklikler için düğmeye basıldı

Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi, çağdaş, demokratik, hukukun üstünlüğünün etkin olacağı, ekonomik gelişmelere dayalı bir hükümet modeli için uzlaştı. İki parti başkanı, haftaya Salı Günü Ankara’ya davet edildi. Ekonomik protokol imzalanacak, 5 milyar TL’lik bütçe açığı gideriliyor

Türkiye- KKTC hükümetinin önceliği kablo ile elektriğin KKTC'ye getirilmesi. Kıb- Tek tek yetkili olacak, bu sürede hibe jeneratörlerle enerji açığı giderilecek. KKTC'de kurulacak güneş enerji santralleri ile Türkiye'ye enerji satılabilecek. Enerji Üst Kurulu oluşturuldu, yeni proje için uluslararası uzmanlardan da destek alınacak.

Bu sabaha kadar devam eden görüşmelerin ardından, Sucuoğlu Başbakanlığında kurulacak hükümet teknokrat ağırlıklı olacak. Özellikle bilişim alanında dev adımların atılması için, uluslararası kariyeri olan bir ismin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı yapılacağı belirtildi, isim sır gibi saklanıyor

Sendika Başkanları da dün akşam sabaha kadar süren iki parti arasındaki toplantılara katıldı. Buna göre, 2022 yılında öngörülen ve her ay maaşlara yansıyacak 350 milyon TL tutarındaki hayat pahalılığı ödeneğinden vazgeçildi. Oluşan kaynak, tamamen halkımızın geneli için kullanılacak

Buna göre Temmuz- Aralık 2022 arasındaki 6 aylık dönemde oluşacak 2 milyar 100 bin TL’lik yeni kaynak, sadece sağlıkta eksilen ilaç, teçhizat ve yeni doktor- hemşire ihtiyacının yanı sıra, dökülen devlet okullarının yeniden imarında kullanılacak. Uzlaşı bu iki şartla sağlandı

5 G’de hedef Haziran 2022. Alt yapısı büyük oranda tamamlanan ama siyasi kavgalar nedeniyle ve rant çevrelerinin engellemesi ile bu güne kadar sarkan çağdaş teknoloji alt yapı hamlesi kısa sürede tamamlanacak. Hedef her eve fiberoptik kablo ile internet, 4 ay içinde 5 G’ye geçilmesi

42 milletvekiline dayalı yeni hükümet modeli içerisinde, sağlanacak toplumsal uzlaşı ile, anayasanın değişmesi de var. Buna göre, çağ dışı kalan, siyasette ve yargıda tıkanmalara yol açan anayasa maddeleri değişecek, hedef Eylül 2022’de referandum

Sağlıkta tam güne geçiliyor. Uzun yıllardır tartışılan sağlıkta tam gün için döner sermaye yasası kısa sürede hazırlanacak. Hekim sendikası, toplantının bir bölümüne katılarak, bu alandaki yasal eksikliklerin hazırlanması halinde hemen tam güne geçilebileceğinin garantisini verdi

Ayrıca, merkezi mutfaklar ilk etapta üç büyük şehirde, 2023- 2024 eğitim yılından itibaren de ada genelinde tam gün eğitime geçilecek. İki öğretmen sendikası, yeni kurulacak hükümete bu yönde destek verirken, sendika bütçelerinden mali olarak da bu alt yapıların oluşmasına katkı sözü alındı

Bankacılık faaliyetleri ile ilgili alanlar da yeniden düzenlenecek. Yatırımcının üzerindeki faiz yükü azaltılacak. Ayrıca, kaynağı olanların engellediği haciz işlemlerinin önü açılacak. Geri dönmeyen kredilerden sağlanacak kaynağın yüzde 20’si, özel sektörün gelişimi için Kalkınma Bankası’na aktarılacak

Meslek okulları çağın gereklerine uygun olarak yeniden dizayn edilecek. Her okulda bilişim labaratuvarları kurulacak, gençlerin en az bir yabancı dil bilmesi yanında, kodlamayı da öğrenerek üniversitelere gitmesi sağlanacak

Kayıt dışı ekonomi ile ilgili kamuda yeni bir birim kurulacak. Vergi Dairesi personelinden oluşacak ekibe, siyaset müdahale etmeyecek, particilik vergi alanından çıkarılacak ve personelin özgür çalışması sağlanacak. Kısa vadede hedef Alış- verişlerin dijitalleştirilerek kayıt altına alınması

Kamuda savurganlığı önleyecek düzenlemeler de yeni hükümet protokolü içerisinde yer aldı. Buna göre kamuda araç sayımı yapılacak, geliş- gidişler düzenlenecek, hizmet kalitesinin artması için liyakat devreye girecek, verimsiz kamu personelinin işine son verilecek

Kamu Hizmeti Komisyonu yeniden organize ediliyor. Buna göre, bakanlıklardaki müsteşar sayısı siyasi ve teknik müsteşar olarak ikiye çıkacak. Bakanlar, sadece siyasi müsteşar ve özel kalem müdürünü üçlü kararname ile atayacak, geriye kalan tüm kadrolar sınavla seçilecek. Sınavlar kamu dışına da açık olacak

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01/04/2022 08:29