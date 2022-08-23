Hüseyin Ekmekçi yazdı: Sucuoğlu’ndan Cumhurbaşkanına, “Umarım Bir Daha Yapmaz…” Çok Sert

Ulusal Birlik Partisi, bir taraftan iktidarın büyük ortağı, diğer yandan da krizin merkezi. Genel merkezle Başbakanlık arasındaki uçurum giderek daha da derinleşirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sürece dahil oldu. Demokrasi zaten yaralı, üstüne bir de bu..

Geçtiğimiz hafta sonu, cumhurbaşkanlığında yer alan toplantıdan bahsediyorum. Cumhurbaşkanı, ilçe başkanları ve bazı etkili isimleri cumhurbaşkanlığında, halkın tamamına eşit mesafede olunması gereken bir makamda topluyor, ERKEN UBP kurultayını dizayn etmeye çalışıyor

Önce kulisler hareketleniyor, devamında da Faiz Sucuoğlu, UBP’nin bir genel başkanı olduğunu hatırlatıyor. Dün, Kıbrıs Gazetesi manşetinde yer alan Sucuoğlu, sert bir üslupla, “Sayın Cumhurbaşkanı umarım bir kez daha benzer bir toplantı yapmaz” diyor.

Çünkü, toplantı tamamen UBP kurultayına yönelik. Yani erken kurultaya. Anlıyoruz ki, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP içerisine yönelik yeni bir müdahalenin merkezinde bulunmaktan çekinmiyor. Bir tarafta Başbakanlık, bir tarafta genel merkez…

Şu ucubeliğe bakar mısınız? Faiz Sucuoğlu, bir taraftan UBP tarihine kara bir leke sürülmesini seyretmeye devam ediyor, diğer taraftan da adeta “şarap yapılmak istenen üzüm” gibi, ezim ezim ezilmeye devam ediliyor.

UBP genel başkanı, Başbakan değil. Sandıktan 24 milletvekili ile çıkan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık makamını gönülsüz bir şekilde Ünal Üstel’e devretti. Şimdi ise, genel başkanlık makamında tutunmaya çalışıyor. Gerçekten demokrasi adına utanç verici

Ya başbakanlıktan istifa etmeyecekti. Ya da genel Başkan olarak kalmayacaktı. Şimdi iki cami arasında beynamaz kaldı. Belli ki, genel başkanlıktan gitmesi için düğmeye basıldı, Cumhurbaşkanı ise bu operasyonda “iyi niyetle” yer almayı kabul etti

Ben demiyorum, bizzat Faiz beyin kendisi söylüyor. Ne diyor: Yerel seçimler yaklaşırken Cumhurbaşkanı erken kurultay için nabız bir yokladı. Toplantıdan haberim var. Cumhurbaşkanı iyi niyetle buluşmaya ev sahipliği yaptı. Umarım tekrarlanmaz

İşin özeti, daha ne kadar UBP içi dizayn süreci devam edecek. Tabanın verdiği karar, tavanda bozuldu. UBP’liler seyrediyor, kimin bakan, kimin Başbakan olacağına genel merkez ve kurullar karar veremiyor. Demokrasi ayaklar altına alınırken, UBP milletvekilleri de seyrediyor

Ülkenin iyi yönetilmesi, doğru adımlar atılması gerekiyor. İşte akaryakıta yeniden zam. Türkiye’den daha pahalıyız ve bu tarihte bir ilk. Zinciri boşalmış kamyon gibi ekonomi arkada, halk önde, önüne geleni ezen bir yapı var. Karabasan gibi. Yönetilmesi gereken bir kriz var

Maalesef, UBP bir kez daha kendi krizini halkın sorunlarının önüne koyuyor. “İki başlılık olmaz” denilerek, yeni bir kurultay süreci başlatılmak isteniyor. Faiz Sucuoğlu’na cumhurbaşkanlığından yapılan ikinci bir operasyonla, “eve git” deniliyor.

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23/08/2022 08:57