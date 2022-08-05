Hüseyin Ekmekçi yazdı: TL kullanımından kaynaklı bu sarmal daha da devam edecek

ENFLASYON YÜZDE 116 OLARAK AÇIKLANDI. HER AY ORTALAMA YÜZDE 10 FAKİRLEŞTİK. BU DEVAM ETTİĞİ GİBİ, HALKIN REFAHININ ARTMASI İÇİN TEK BİR ADIM YOK

TL KULLANIMINDAN KAYNAKLI BU SARMAL DAHA DA DEVAM EDECEK. PEKİ KKTC DEVLETİ NEREDE? HALKININ YANINDA MI? HAYIR. ÜLKEYİ YÖNETENLER, İHALE TAKİBİNE DEVAM EDİYIR HALA…

Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl artık enflasyon yüzde 116. Ortalama her ay yüzde 10 daha pahalı bir hayat yaşıyoruz. Aynı şekilde her ay yüzde 10 fakirleşiyoruz. Bu son 27 yılın en felaket dönemi. Böyle dönemlerde kriz ekonomisi uygulanır değil mi? Bizde ne yapılıyor?

Sanki bir ganimet dönemi var ve herkes de bu ganimetten payına düşeni alma derdinde. Biz Kıb- Tek’i tartışıyoruz, canımızı oradan çok yakıyorlar ama, kamunun her noktasında rüşvet, ganimet, düzensizlik ve iş bilmeme sirayet etmiş durumda.

Kriz dönemlerinde, kriz yönetimi olur. Kriz yönetimi var mı? Hayır. Kamuda tasarruf var mı? Hayır. Devletin piyasanın rahatlaması için, ihale, alım gibi katkılarla piyasaya para pompalaması var mı? Hayır. Bu nasıl kriz yönetimi? Bu nasıl ekonomi yönetimi?

Peki ne var? Adam kayırma devam ediyor. Torpil devam ediyor. Hata yapanların bırakın ceza almasını, kamuda ilerlemeleri devam ediyor. İş yapmama ve üretmeme üzerine kurulu kamu sistemi aynen devam ediyor. Ne demek Enflasyon yüzde 116…

Kamunun her bir kaynağının denetimi ve gözetimi gerekiyor. Maalesef, toplumun gözünün içine baka baka topluma ait değerler peşkeş çekiliyor. Bu liberal ekonomi falan da değil ha, öyle olsa inanın anlayacağım. Bildiğiniz bir soygun ve vurgun düzeni kurulmuş, devam ediyor

Bu ülkede 20 bin dönüm arazi yandı. Öğrendik ki, yangının nedeni aslında kamu yöneticilerinin bir işinsanına çektiği peşkeş. Hem orman arazilerini peşkeş çekmişler, yetmemiş, etrafındaki orman arazileri de kullanışmış, sonuç ortada. 20 bin dönüm alan yandı

Sessiz sedasız bir şey daha yapılıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Mağusa Limanı’na dikkat. Liman İşçileri Şirketi Bakanlar Kurulu kararı ile lağvedildi. Başbakan Ünal Üstel’i uyarıyorum. Şimdi, iptal edilen bu yerli işgücüne ait şirketin yerine ne yapılmaya çalışılıyor?

Aslında, sır değil. Bu ülkede yıkılan ve dökülenin yerine çağdaş, üretken, sürdürülebilir ve kurumsal yapılar inşa etmek yerine, “acaba hangi eşe- dosta peşkeş çekebiliriz” yaklaşımı var. Maalesef bu halkın kaderi değişmiyor, ısrarla ve inatla soygun düzeni devam ettirilmek isteniyor

Ben ona, “emeklilik sistemi” diyorum. Aldığı maaş, yatırılan sosyal sigorta- ihtiyat sandığı yetmeyen bir çok kamu çalışanı var. Erken ve yüklü emeklilik için bir acele var. Maalesef dönem dönem çarkın başına bakanlar geçiyor. Utanç verici. Şimdi sırada limandaki iş gücü kimin eline geçecek?

Maalesef toplumun yaşadığı bu acı dönem, ülkeyi yöneten mekanizmanın umurunda bile değil. UBP Genel Merkezi ne yapıyor mesela? Sandıktan 24 milletvekili ile UBP’nin çıkmasını sağlayan tabana karşı, halka karşı hiç mi sorumluluğunuz yok? Daha ne kadar bu takan düzenini seyredecek UBP Genel Merkezi. Deveyi bulan, havudu ile götürüyor.

İşletmeler bir bir kapanıyor. Yakında öyle işletme isimleri duyacaksınız ki, aileler bu işletmeleri ayakta tutmak için 30- 35 yıldır mücadele ediyor. İnsanlar bir bir işsiz kalıyor, aşsız kalıyor, gelecekleri kararıyor. Sorumluluk almak isteyen yok mu?

UBP artık silkinip kendine gelmeli. Ya hemen kurultay kararı alınmalı, ya da yerel seçimle birlikte erken seçim de organize edilmeli. YDP ve DP, UBP’yi idare eder noktaya geldi. İktidarda kalma uğruna UBP, UBP olmaktan çıktı. Bu ülkenin en büyük partisi, şimdi bir çok yolsuzluğa koltuk değneği…

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05/08/2022 08:43