Hüseyin Ekmekçi yazdı: Trafikte resmen terör saldırısı altındayız…

TRAFİKTE RESMEN TERÖR SALDIRISI ALTINDAYIZ… “SÜRATLİYDİ” DİYEREK, “TRAFİK CANAVARI CAN ALDI” DİYEREK KENDİNİ RAHATLATANLARA “AZICIK VİCDAN, AZACIK MERHAMET” DİYORUM, BAŞKA DA BİR ŞEY DEMİYORUM

2022’DE 24 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ, TARİHİN EN DÜŞÜK ÖLÜMLÜ YILIYDI… 2 SENEDE 50 OLDU… ŞİMDİ İSTATİSTİK, 2025’DE 150 ÖLÜ DİYOR… AMAN HA, AMAN… DOĞRU YERDE, DOĞRU TEDBİRLERLE BU TERÖRÜN VE TERÖRİSTLERİN ÖNÜNE GEÇELİM… NE KENDİLERİ ÖLSÜN, NE MASUMLAR…

İki vatandaşın hayatını kaybettiği, genç bir anneyle 12 yaşındaki kızını toprağa verdiğimiz bir günde, bakan çıkıp da, “Süratliydiler” demez, diyemez. Bu ne insanlığa sığar, ne vicdana… Süratliyse vatandaş, onu yavaşlatma, yolda tutma, hayatta tutma görevi de devletindir…

“Devletindir…” cümlesini bilerek kurdum. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı sanıyor ki, birileri ölsün, o da eleştirilsin diye bir ortam yaratıldı… Ne alakası var? Bu ülkede devlet eliyle insanlar trafikte can veriyor. Bunu anlamak bu kadar zor mu?

“Süratliydi, herkes süratli” diyerek kimse sorumluluktan kurtulamaz. Dibinde ağaç ekili bir yolda, yoldan çıkan araç direk ağaca vuruyorsa bunda bir sorun vardır… Hele de yol dar, kullanan araç sayısı da fazlaysa… Hele de bölge halkı yıllardır, “Bariyer de bariyer” diyerek doğruyu gösterdiyse…

Mesela her ay trafiğe bu kadar çok “yeni” aracın çıması normal mi? Mesela galericilerin köşede kenarda unuttuğu 3- 5 bin sterlin değerindeki “D”, “H”, “J” plaka araçların trafikteki sayısının artması normal mi? Bunca nüfus artışına aynı yollarla hizmet verilebileceğini düşünmek normal mi?

Hiç kıvırmaya da gerek yok. Azalması gereken ülkedeki insan sayısıdır… Azalması gereken trafikteki eski araç sayısıdır… Çoğalması gereken daha geniş yollar, daha çok denetim, daha çok hız tespit kamerası, daha çok bariyer ve yol güvenliğidir…

Ocak 2025’in ilk 17 gününde ortaya çıkan istatistik korkunç bir gerçeğin habercisidir. 17 günde 7 vatandaşını kaybeden bir ülke, 365 günde 150 kişiyi kaybedebilir. Matematik bunu söylüyor. İstatistik bunu söylüyor. Panik yapmamız lazım, ortalığı ayağa kaldırmamız lazım…

Bu ülkede 2022 yılında 24 kişi öldü. 24 kişinin trafikten öldüğü bir ülkede, bir anda trafikten ölüm sayısı 2024’de 50’ye yükseldi. 2 katın da üzerine çıktı. Ölüm sayının nasıl artarak geldiğine bir bakın. Bakın ki, matematiğin yalan söylemediğini bir kez daha anlayın…

“Efendim biz ne yapabiliriz?” sorusunu makamda oturtanlar soramaz. Makamda oturanlar vatandaşlarına, “Siz de yavaş sürün de ölmeyin…” diyemez… Bunu duymak çağdaş bir yaşam arzulayan, siyasete ve siyasetin sorun çözme, hizmet etme sanatı olduğunu bilen herkesi üzer

Toplu taşımanın gelişmesi, düzenli bir hale getirilmesi, çevre dostu toplu taşıma araçlarının ülkeye getirilmesi, güzergahlarda saati saatine sabahın köründen, akşamın karanlığına kadar hizmet vermesi son derece olası…

Bu ülkede, sadece üniversitelerin toplu taşımaya harcadığı parayı bir düşünün… Üniversiteler için ciddi bir yük. Çağdaş bir sistem sunarsanız, her üniversite, öğrenci başına bir “gelir garantisini” sizlere sunar… Oturun bir masa etrafına, bakın ne çözümler üretiliyor…

Bu kadar çok insanın öldüğü bir ülkede, polis de artık “tuzak denetim” noktalarını değişmeli… 30 Km hız tabelası gibi, 50 KM hız tabelası gibi saçma sürat belirleyici tabelaların arkasında anlımıza radar dayayan polis görmek istemiyoruz…

Arabalar eski, sürücüler acemi, dikkatsiz, bencil, öfkeli… Denetlenmesi gereken bunlardır… İsteyen istediği hızda, istediği şeritte gidebileceğini zannediyor. Başkası umurunda değil. İsteyen istediği yere park edebileceğini, isteyen istediği inşaat çalışmasını istediği yerde yapabileceğini zannediyor…

112 bırakın evde rahatsızlanan vatandaşları, trafik kazalarına yetişemiyor. Ameliyathanelerde harcanan para, zaman ve emek KKTC bütçesini çoktan aştı. Trafikte hakarete uğrayan, hakkı yenen, gururu kırılan insanların haddi hesabı yok.

Bu artık bir savaş, üstelik terör saldırısı olan bir savaş… Birileri, sürekli başkalarını öldürüyor… Bunu kabul etmek gerekiyor. Ülkeye dün gelen, bugün araba kullanabiliyorsa… Ehliyet almak bu kadar kolaysa… Ve pervasızlığa bu kadar kolay izin veriliyorsa… Kimse kusura bakmasın. Terör saldırısı altındayız…

Bakanı, “Ama süratliydiler” der rahatlar… Gazetecisi, “Trafik canavarı cana doymuyor” der rahatlar… Oysa canavar da insan, hızlı süren de, sürati engellemeyen de… Ama unutmayın… Ölen de insan… Azacık vicdan… Azacık merhamet… Azacık insanlık… Minnacık… Bari ölene saygınız olsun, diriye yok…