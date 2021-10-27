Hüseyin Ekmekçi yazdı: Tüp gaz 140 TL oldu, akaryakıt 1 TL daha pahalı

Oona onu dedi, o da ona bunu dedi… Sormaya da devam edeceğim. Ne kazandı bu memleket. Tüpgaz bugün 140 TL; 11 kg olanı ha. Dökme gaz daha da pahalı. Ekonomi bakanı övündü durdu, gene zam, gene zam. Başbakan yok, vekili yok, halen kavga edin.

Siyaseti de çözelim artık. Dönem “mış” gibi yapma dönemi. Yap “mış” gibi ya da yapmama”mış” gibi. Ama sonuçta, halkın bir şey kazanmadığı. Öyle görünüyor ki, kısa vadede bu halkın sorunlarına çare olacak bir hükümet olmayacak. Göçlü bir hükümet yoksa çare de olmayacak.

Beni ise kısır döngü korkutuyor. UBP bu ülkenin en büyük partisi. Sandıktan yine birinci çıkacak, yine 20 vekilin 20’si de bakan olmak isteyecek. Bakan olmayanlar küsecek, ülkeyi kilitleyecek. Onların yerine başkaları “transfer” edilecek. O transfer olanlar kaçtıkları yeri kötüleyecek. Of, yazarken sıkıldım.

Kaldı 3 gün. Cumartesi- Pazar UBP’liler yeni başkanını seçecek. Yarış Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy arasında. Yine. Geçen kurultay da öyleydi. Bu kurultay da böyle. Genel Başkanlık her halükarda Lefkoşa’da olacak. Takipteyiz.

Ersan Saner adaylıktan çekildi. Geçen haftadan bunu yapması gerekirdi, düne kadar bekledi. Ne bekledi? Anlamadım. Bugün başbakanlığa bir vekalet verecek ve tamamen siyaset sahnesini kenardan izleyecek. Ama bu yaşananlar iki aşamalı hiç unutulmayacak.

Birincisi, kendi hatası. Etik olarak da bedelini dün ödedi. Bugün de ödemeye devam edecek, belki yarın da. İkinci aşama ise kendisine kurulan komplo. Resmen iş istenmiş, para istenmiş, bunun için Mağusa Belediyesi kullanılmış, olmamış, kamu işi istenmiş…

Sonra, görüntüler yayılmak için bir kumpas kurulmuş. Geri getirilmiş, MİT ismi karıştırılmış, adaylara gidilmiş. En sonunda da yayılmış. Bu aşama ciddi bir hukuk mücadelesi gerektiriyor. Ersan beyin elinde kalan da sadece bu. Bu mücadeleyi de “temiz siyaset” adına vereceğini söylüyor.

Ağır bir suçlama yazısı ile geri çekildi. Saner, “Her aşamada bu kumpası Faiz Sucuoğlu örgütledi” dedi. Geri getirilmesinden, yayılmasına kadar. “Haberi vardı ama kimseyi bilgilendirmedi” dedi. Faiz Sucuoğlu’na karşı da kavgasına devam edeceğini vurguladı.

Faiz Sucuoğlu da boş durmadı. O da yazılı bir açıklama ile Ersan Saner’i adeta dövdü. “Bitmiş bir adamın ruh hali” dedi. “Kendi hatası” dedi. “O kadınla 1.5 yıldır ilişkisi vardı” dedi. “Belediye olanaklarını kullandılar” dedi, dedi de dedi.

Günün sonunda, “Ben polise gitmedim, zira aile bütünlüğünü düşündüm ve konuyu kapattım. 2 yıldır şantaj altında olan Sayın Ersan Saner polise gitmedi? Olay polise gidince aileler dağılıyor. Ben mi dağıtacaktım Saner’in ailesini?” diye sordu.

Dedim ya yukarıda. O onu dedi, bu bunu dedi. Günün sonunda akaryakıta 1 TL, tüpgaza 35 TL zam geldi. Kıb- Tek de yeni faturaları yüzde 40 zamlı düzenler artık, o da eksik kalmasın. Kısa vadede tüm motivasyonunu ekonomiye verecek bir Başbakan vekili gerekli, isim bellidir.

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27/10/2021 08:17