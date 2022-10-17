Hüseyin Ekmekçi yazdı: UBP kaynıyor; O İş Öyle Kolay Değil...

UBP KAYNIYOR; O İŞ ÖYLE KOLAY DEĞİL. MERKEZ BANKASINA RAĞMEN KAMU BANKALARINDA İSTEDİĞİNİZ GİBİ CİRİT ATAMAZSINIZ, ATTIRMAZLAR, ATTIRMAMALIYIZ

KKTC’DE ORGAN NAKLİ DURDU. YAKALANAN BAŞARILI SÜREÇ DOKUZ AYDUIR KESİNTİYE UĞRADI. BU ALANI MAFYAYA TERK ETMEDEN DEVLET GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDA

Geçtiğimiz hafta sessiz sedasız bir bakanlar kurulu kararı yayınlandı. Bayram değil, seyran değil, kamu bankaları Demokrat Parti bakanlığına bağlandı. Haliyle bir anda gündem olan bu konu en çok da UBP’lileri yaraladı. Zira, hem Vakıflar hem Kooperatif UBP’de sembolleşti

UBP hükümette oldu mu, kamu bankaları ve sporun yönetiminden asla vazgeçmez. Vazgeçmezdi. Şimdi herkes, Başbakan Ünal Üstel’in “durup dururken” neden DP’ye boyun eğdiğini sorguluyor. Gerekçe, “yerel seçimlerde destek anlaşması…”

Demokrat Parti, yerel seçimlerde aday çıkarmayacak, az bölgede aday çıkaracak, kalan yerlerde de UBP’li adaylara destek verecek. Anlaşma bunun üzerinden yürümüş. UBP, belediyelerde seçim kazanmak için DP’ye muhtaçsa, vay adaylarının haline. Bu arada YDP de Kıbrıs Sigorta yönetimini aldı.

Kamu kaynağı üzerinden bu pazarlık, sizin de canınızı sıkmıyor mu? Rahatsız olan bir ben değilim. UBP içerisinde hafta sonu bu konu çok tartışıldı. Tabandan bakanlara, “neden buna izin verdiniz?” baskısı arttı. Siyaseten UBP’liler kendilerini “yenilmiş” hissediyor

İşin bir de hiç kuşkusuz “mali” yani, bankacılık sistemi temelinde ele alınması var. KKTC Merkez Bankası, her iki bankayı da sıkı bir şekilde denetliyor. Uzun yıllar soyulup soğana çevrilen bu banklalar, şimdi güçlü mali yapıları ile dikkat çekiyor

İşte tam da bu noktada göreceğiz. Siyaset mi kazanacak, ekonomik akıl mı? Zira, Demokrat Parti, her iki bankanın yönetim kurullarının, başta başkanları olmak üzere istifalarını bekliyor. Onlar istifa edecek de, DP oralara kendi adamlarını atayacak

KKTC Merkez Bankası bu konuyu yakından takip ediyor. Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilerle yazıyorum bunları… UBP’nin atadığı isimlere, “sakın istifa etmeyin” deniyor. Uzunca bir süredir buralara DP’nin atamak istediği isimler zaten veto yiyordu, detayları anlatacağım

Bir günde, dört organ naklinin gerçekleşebildiği sağlık sisteminden, yaklaşık 9 aydır hiçbir organ naklinin gerçekleşemediği bir ülkeye döndük. Sağlık sisteminde belki de denetimin, kontrolün en önemli olduğu alan, organ nakli alanıdır

“Organ satışı” dediğimiz, fakirin, güçsüzün, garibanının organlarını bir şekilde sattığı bir düzene evrilmeden, bağışlarla veya gönüllülük esasına göre organ naklinin ülkemizde durmaması gerekiyor. Bu nedenle devlet, çekinmeden üzerine düşeni yapmalıdır

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Şubat 2022’den bu yana tek bir nakil yapılmadı. Yetişmiş doktor- hemşire gücü, uygun ameliyathane ve gerekli ekip takviyesine rağmen, ihtiyaçlı insanlar bekliyor, anne- babalar çaresiz kalıyor

Bunun tek bir nedeni vardır. O da “yetersiz kamu yönetimi…” Bu ülkede iyi giden ne varsa, gerisin geriye evrildi. Organ nakli de bunlardan biri. Hiç tereddüt etmeden, “katı bir yönetim anlayışı” ile, organ nakline yeniden başlanması şarttır.

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17/10/2022 08:38