Hüseyin Ekmekçi yazdı: UBP’liler hem başarısızlığı hem ihale oyunlarını seyrediyor

Haftalar birbirini kovalıyor ama; ülke ekonomisini ayakta tutacak, hayatı ucuzlatacak, istihdamı artıracak, alım gücünü yükseltecek, üretimi geliştirecek adımlar göremiyoruz. Ekim ayı, siyasi krizlere gebe, şimdi herkes kendine yol yapma derdinde

Başbakan ve Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretlerinden kafayı kaldıramıyor. Öyle, bu dönemde prim yapıyor. “Türkiye beni çok seviyor” cümlesi önemli de, “ben de kendi halkımı çok seviyorum ve onlar için çalışıyorum” cümlesi de en az o kadar kıymetli

Başbakan yardımcısı Erhan Arıklı, dün katıldığı bir parti programında, “1975 göçmeniyim diye beni bakan olarak hazmedemiyorlar” dedi. Ne ayıp, ne sığ, ne çirkin, ne faşist bir düşünce… Sayın Arıklı böyle yaparak çok tehlikeli bir oyun oynuyor ve buna da devam ediyor, iğrenç

Senelerce bu ülkede en ağır eleştiriler sağın Derviş Eroğlu’na yapıldı. Ergazili olduğu için? Böyle saçma bir gerekçe olabilir mi? Bu eleştirilerin nedeni işbilmezliğiniz, partizanlarımız, KıbTek’te alengirli işleriniz, ekonomi bakanı olarak kötü yönetmeniz olmasın?

Herkes başarısızlığına bir kalkan arıyor. Ben kendi adıma sayın Arıklı’yı neden eleştirdiğimi biliyorum. Aylardır KıbTek’e yakıt akacak iradeyi gösteremedi. Bir AKSA ve TPIC histerisi ile hareket etti. Neden? En iyi kendisi bilir. Ona da aynı kılıfı üretti: Türkiye kuruluşu..

Sayın Arıklı, “Kime hırsız dediyse” şimdi hepsiyle iş tutuyor. Ötesi de var, daha fazla söyletmesin. 40 dervişiz, birbirimizi bilmişiz. İş yapsın, icraat yapsın, hayatı ucuzlatsın, istihdamı artırsın… Bir bakanın aylardır sadece ve sadece ihale ve ihalecilerle anılması normal mi?

Peki ya Buca rezilliği seyreden, hayatın her alanının durmasından rahatsız olmayan diğer kabine üyeleri? Her şeyi mükemmel yapıyormuş gibi halka yukarıdan bakan kibirli söylemler… bu halk gerçekten bıktı, usandı. Kurultay bitecek; seçim gelecek. Ölme eşeğim; ölme…

Vatandaş muhalefetten de aktif olmasını istiyor. E yaz tatili bitti tabi. Sözüm aylardır susup, şimdi keskin keskin açıklamalar yapanlara. Aktif, sonuç alıcı, yargıyı kullanan, belgelerle yaşananları halka anlatan siyasetçilere ihtiyacımız var.

Ve elbette, BRTK’da 7 yıldır yayınlanan Basın Odası programının “objektif olmadığı” ve “tek sesli” olduğu için Özer Kanlı tarafından yayından kaldırılmasına yönelik de söyleyecek 1-2 cümlem vardır elbette. Bana, aleni “İT” demesinin takdirini ise kamuoyu yapıyor zaten

Pandemi ile ilgili rakamlar istikrarlı bir şekilde düşüyor. Sağlık Bakanlığı müsteşarı söyledi de “acaba mı” demiştim. Okulların açılması ile birlikte sosyal yaşam da disiplin altına girdi. Şimdi daha iyiyiz. Umarım kış aylarını da böyle geçireceğiz. Bu ülke için pandemi mücadelesinde başarı önemli

8.45’de yayndayız. Göze diken olmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin. Yargıya güvenmeye, siyasetteki her kirliliği, beceriksizliği ise halkın gördüğüne inanmaya devam edeceğim. Yorum ve görüşlerinizle bizlerle olmaya devam edin. Görüşmek üzere

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21/09/2021 08:36