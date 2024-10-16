Hüseyin Ekmekçi yazdı: Ülke bu haldeyken, iktidarın makam mevki kavgası yapması şımarıklıktan başka bir şey değil

SİZİN OKULDA KAÇ ÖĞRETMEN EKSİK?

ÜLKE BU HALDEYKEN, İKTİDARIN MAKAM MEVKİ KAVGASI YAPMASI ŞIMARIKLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL. BİR MEMLEKETE BAKIN BİR DE KAVGALARIN İÇERİĞİNE; BİR DEYİM VARDI: ÇALIMINDAN GEÇİLMEZ, KESESİ SAMAN DOLU

ADANIN HER TARAFINDA OKULLARDA CİDDİ BİR ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR. BAŞBAKANLIK KADRO VERMİYOR, MALİYE İSE PARA… ATANACAK ÖĞRETMENLER HAZIR AMA SINIFLAR SAATLERCE ÖĞRETMENSİZ…

Meclis başkanlığı seçimi, Ulusal Birlik Partisi içindeki kriz falan derken ülkede neleri ıskaladığımız gördükçe gerçekten içim sızlıyor. Gün içerisinde o kadar çok okullarımızla alakalı şikayetler geliyor ki, halen onlarca öğretmen eksikliği olmasını vicdanım kabul etmiyor…

Ulusal Birlik Partisi kurultayı öncesinde, okullarımızın açılması bir hafta ertelendi. Gök kubbenin aşağı inmesi gerekirken, hiç kimse tepki göstermedi. Veliler görmezden geldi, muhalefetin tepkisi cılız kaldı, zaten iktidar da kurultaya odaklanmıştı…

O dönem detayları ısrarla anlatmaya çalıştım. Kurultayın öncesinde öğretmen atamalarında partililerin tepkisinden korkan UBP yönetimi, gözünü kırpmadan okulların açılmasını erteledi. Devamında, kesintisiz dört yılını tamamlaması gereken atamalar da bu kararda etkili oldu

Peki, kurultay üzerinden üç hafta geçti. Okullardaki öğretmen açığı kapandı mı? Hayır. Şu anda her okulda eksik öğretmen bulunuyor. Dahası, maliye topu başbakanlığa atıyor, başbakanlık maliyede kaynak olmadığını söylüyor… Veliler ise isyan edecek noktaya geldi…

Bir taraftan öğretmen eksikliği var diye okulları bir hafta erteleyeceksiniz, diğer taraftan aradan geçen üç haftada, erteleme ile birlikte bir ayda halen öğretmen eksikliği devam edecek. Bu iş bilmezliğin ötesinde, vicdansızlıktır, öğrencileri hiçe saymaktır…

Öğretmen eksikliği ile ilgili dün iki telefon durumu özetler gibiydi… Birincisi Erenköy lisesindeki öğretmen eksikliği 13. Yanlış okumadınız, on üç. Öğrenci sayısının yüksek olmadığı bir okulda, 13 öğretmenin olmaması skandalın çok ötesindedir. Öğrenci ve velilere yönelik büyük bir ayıp işleniyor

Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde, son sınıfların dersleri bazı branşlarda boş geçiyor. Öğretmen eksikliği var, bunu anlarım. Anlamadığım nokta İngilizce eğitim veren ülkenin yüz akı bir okulda İngilizce öğretmeni olmaması ne demek? Skandal desem az kalır, vicdansızlık desem yetersiz

Yahu siz okulları bir hafta neden ertelediniz? Okul müdürleri sizlere eksik öğretmen olduğunu bildiriyor. Eğitim bakanlığı başbakanlık personel dairesine, personel dairesi maliye bakanlığına topu atıyor. Kaynak olmadığı için öğretmeni istihdamı da yapılamıyor, özeti bu…

Bu da yetmezmiş gibi halihazırda okullarda görev yapan çok sayıda öğretmen müdür muavini olarak atandı veya görevlendirildi. Haliyle bu öğretmenler de eğitim sistemi içerisinden çıktı ve büyük bir açık da bu gerekçeyle oluştu. İş bilmezliğin bu kadarına pes…

Maliyenin kasasında yeni öğretmen istihdamları için kaynak yok. İşin özeti budur. Eğitimde bir ay geride kalırken halen daha öğretmen eksikliğini konuşmamız bu ülke gençliğine verilen değerin kısa bir özetidir. Milli kelimesi olan eğitim maalesef bu durumdadır

Halen inşaatların devam ettiği okullar, öğretmenlerin olmadığı sınıflar okul yönetimlerini çaresiz bırakmaktadır. Peki bu ülkeyi yönetenler ne yapıyor? Bu büyük büyük kavgalar, bitmeyen iktidar hırsı, Ülkeyi bu noktaya getirdi. Hepimizin parasını çarçur ettiler, geriye enkaz kaldı

Eğitim bakanlığı, bugün bütçe ayrılsa hemen okullara öğretmen yollayabilecek durumda. Buna rağmen başbakanlık ve maliye bakanlığının velilerin ve öğrencilerin isyanını görmezden gelmesi nasıl isimlendirilir, takdir kamuoyunundur…

Bir taraftan mecliste bitmeyen aşağılık bir kavga, diğer tarafta sınıflarda olmayan öğretmenler. Geldiğimiz noktanın özeti budur. Aynı başıbozukluk tarım ve sağlık hizmetlerinde de devam etmektedir. Bir laf vardı, “Çalımından geçilmez, kesesi saman dolu…” ülke siyasetinin özeti gibi…