Hüseyin Ekmekçi yazdı: Ülke yönetilmiyor, maalesef sürükleniyor

KIB- TEK’İN AYLIK ZARARI 10 MİLYON DOLAR. HALEN YÖNETİLMİYOR, LİYAKAT KAPIDAN İÇERİ GİRMEDİ. İHALE TAKİPÇİLERİ BATAĞI HIZLANDIRIYOR

KISA SÜREDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILMALI. ÜLKE YÖNETİLMİYOR; MAALESEF SÜRÜKLENİYOR, ZARARI DA GARİBAN HALK VE TÜRKİYE MALİYESİ ÖDÜYOR

Ülke yönetilmiyor, maalesef sürükleniyor. Aynı yöntemleri defa defa deneyip, aynı duvara toslamaktan bıkıp usanmayan siyasi bir anlayış var. Olmayınca olmuyor. Ülkenin her bir biriminin liyakatlı ellerde nakış nakış işlenmesi gerekiyor. Bu çöküş sürdürülemez bir hale geldi

Ülke üreticisi 2023’e ciddi krizlerle giriyor. İşçiler de öyle. 60 bin maaşı siyasetçi ve 40 bin maaşlı sendikacılar asgari ücreti belirlediler. Bu ülkedeki adaletli sağlamak için her şeyden önce adaletli bir düzen kurmak gerekiyor. Maalesef adaletten tek anladıkları iki garibana 3-5 yıl hapis

Bu düzenin neresini tutarsan tur elinde kalıyor. Marketlerden başlayarak hayatın her alanı şimdi daha pahalı. Burada durmayacak. Döviz durmuyor çünkü, yakıt fiyatları durmuyor, elektrik fiyatları durmayacak ve elbette girdiler üretim için artık daha pahalı

Bir ekonomi Bakanı düşünün, “takdir beklediği” tek şey hayat pahalılığına öngörülen yüzde 130 zam, 2023 için. Ekonomi Bakanı her bir üreticiden, her bir vatandaşından sorumluyken, “kamu çalışanı memnunsa ülke de tamam” anlayışında. Ve bunu takdir etmemizi istiyor

Geldiğimiz noktada fiilen iflas etmiş, her ay ortalama 10 milyon dolar zarar yazan bir Kıb- Tek var. Adeta TC- KKTC ilişkileri ekonomik temelde bu zararın karşılanması üzerine kuruldu. Halen ülkenin enerji politikası yok, gelecek planlanmıyor, zarar büyüdükçe büyüyor

Hatırlayın, Faiz Sucuoğlu hükümetinde, içkiye zam yaparak, Kıb- TEK’in zararının karşılanması gibi gerici bir akıl devreye konmuş, sistem işlememişti. İçkiye ödediğimiz zamla kaldık. Şimdi benzer bir yöntemle aylık zararın karşılanması tartışılıyor

Aynı şeyleri deneyerek, defa defa bir kurumu batağa sürüklemek ancak ekonomik değil, gerici bir akılla olur. Gündemde ve devrede olan budur. Şu an 400 milyon TL tahsilat yapan bu kurumun aylık ihtiyacı 600 milyon TL’dir. Şimdilik. Bu modelle beklenen zam yüzde 50’dir

Bunu kaldıracak bir ekonomik alt yapı yok. Daha ne kadar özel sektöre, üretene, çiftçiye, sanayiciye yüklenecek bu sistem? Kötü yönetimin faturasını daha ne kadar tek suçu ülkeyi sevmek ve bu ülkede üretmek olanlara yükleyeceksiniz? Vicdanınız da mı yok?

Son üç yılda yakıt ihaleleri, sayaç ihaleleri, antin- kuntin ihale oyunları ile birileri ihya olurken, Kıb- Tek enerji politikası üretmekten aciz, kötü yönetimin elinde oyuncak oldu. Krizden iki kez Türkiye AKSA’ya ödeme yaparak kurumu kurtardı, ülke karanlıkta kalmadı

Halen kuruma sayaç gelmedi. Ülkede ciddi bir krize döndü. Tapu devirleri yapılamıyor, insanlar evlerine giremiyor. Basit bir organizasyonda dahi, ihale mafyalarına ses çıkaramayan bir Kıb- Tek yönetimi ya vurguna ortaktır, ya yeteneksizdir. Varın tercihi siz yapın

Tüm bu yaşananlar ortadayken yok seçim, yok bütçe diyerek olanı- biteni seyreden bu hükümet bütünüyle suça ortaktır. Ülkenin enerji politikası, bu devirde, Kıb- Tek’e bırakılamayacak kadar önemlidir. Etrafımızda enerji politikaları yeniden şekil alıyor, biz evlere elektrik vermekten aciz durumdayız

Bu habere tepkiniz:



05/01/2023 08:27