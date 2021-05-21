Hüseyin Ekmekçi yazdı: Ülke yönetimi taca atıldı

Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, sosyal medya hesabından hükümeti eleştirdi. Hüseyin Ekmekçi, hükümetin hızla “talan” hükümetine döndüğünü belirterek herkesin kişisel ikbalinin peşine düştüğünü söyledi.

Ekmekçi'nin paylaşımı şöyle:

HAMASET, TALAN, GOMBİNA...

Dün söyledim, bugün de söylemeye devam edeceğim. Hükümet hızla “talan” hükümetine döndü. Ballı istihdamlar, haksız sözleşmeler, kurultay hesapları, seçim hesapları… Herkes kişisel ikbal peşine düştü. Ülke yönetimi taca atıldı.

Pandemiyle ilgili rakamlar siyasetin elini rahatlatıyor yaz ayları öncesi. Bir taraftan alt yapıyı daha da güçlendirip, diğer taraftan da ekonominin çarklarını döndürmek olası, ama siyaset “dergaha kim nasıl rahat gelir” ile uğraşıyor.

Seçim yasası, adil vergi sistemi, çağdaş alt yapılarla geleceği kurgulayacak okul modelleri, genetik kodlama dersleri, çağdaş tarım uygulamaları falan derken, mecliste yasa geçmiyor, bakanlar kurulunda karar alınmıyor. Günlük saçmalıklarla ömür törpülüyoruz

YDP içerisindeki sorunlar yetmezken, şimdi de DP içerisindeki iki bakan arasında “bina” gerilimi. Fikri Ataoğlu’nun haberi yok, Koral Çağman, bakanlığına ait bir binayı Rauf Raif Denktaş Üniversitesi’ne devretmek istiyor. Konu DP içinde gündem oldu

Başbakanın da haberi yok bu arada. Çalışma hükümet içerisinde de rahatsızlık yarattı. Ancak, hükümet nisap sorunu nedeniyle YDP ve DP tarafından, hatta bağımsızlar tarafından resmen “tehditle” ayakta tutuluyor.

İngiltere’de yaşayanların gözü aydın. 10 Haziran’dan itibaren çift aşısı tamamlanmış, temiz PCR ile gelen, kapıda da PCR’ını yaptıran ve temiz olan herkes garantinasız ülkeye giriş yapabilecek. Bu tarihin 3 Haziran’a çekilmesi için hazırlık başlatıldı. Biletleri kesin

Güney- kuzey arasındaki geçişlerde prensip olarak sorun yok. Bu konuda en üst düzeyde görüşmeler yapılıyor. Ancak, Güney Kıbrıs’ta var olan vakalar nedeniyle henüz kapıların açılması olası değil. Karar siyasi değil sağlık zemininde ele alınıyor.

Esas sorun Türkiye. Çift aşı, çift PCR ile garantinasız giriş, risk düzeyi düşen ülkelere yönelik. Bize ise yoğun gelişler Türkiye’den. İngiltere başta olmak üzere belirlenen prensip, Türkiye’ye uygulanma açısından çok riskli. Bu da sağlıkçıları değil, siyasileri geriyor.

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21/05/2021 11:20