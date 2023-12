Hüseyin Ekmekçi yazdı: Ülkemiz hızla güvenilir olmaktan çıkıyor

SUÇSUZ BİR ÖĞRENCİ YOLDA ALKOLLÜ BİR SÜRÜCÜNÜN KURBANI OLDU. TÜRKİYE'DEN GELEN BİR TETİKÇİ EYLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ; SON ANDA KAÇARKEN YAKALANDI

ÜLKEMİZ HIZLA GÜVENİLİR OLMAKTAN ÇIKIYOR. ŞİDDET VE KURALSIZLIK SOKAKLARI TESLİM ALDI. SEYRETMEYE DEVAM EDECEK MİYİZ?

Öyle bir sistemsizlik ki, önüne çıkanı eziyor. Kuralsızlık ve kabalık sokakları esir aldı. Hiçbir şey yokmuş gibi davranacağız artık. Her an her köşede bir şiddet, her an her köşede kuralsızlık. Cennet gibi bir ülke, cehenneme dönüyor, hızla

Dün, sabah saatlerinde sokakta bir cinayet saha işlendi. 25 yaşında, ehliyeti olmayan, alkol tesiri altında bir sürücü, kendi yolunda bisikleti ile ilerleyen, kendiyle aynı yaştaki Kongolu Gabriel Shimata Kasongo’ya çarptı. Maalesef Kasongo yaşama veda etti, hem de son derece dramatik..

Kasongo, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencisi. Başarılı bir öğrenci. Birbirinden değerli eğitimcilerin elinde, ülkesine faydalı bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak yetişiyordu. Binbir zorlukla okuluna devam ederken, hayalleri de ülkesine yönelikti

Şeref listesinde mezun olacak, devamında ülkesine faydalı bir birey olmak için dönecekti. Maalesef, sistemsizlik, sokaklardaki şiddet ve kuralsızlık buna izin vermedi. Alkollü ve süratli bir sürücü, Hüseyin Bal. Üstelik ehliyeti de yok. Cinayet gibi bir kazaya neden oldu

Süratle geldi, şerit değişti, bisikleti ile giden Kasongo’yu ezdi geçti. Geriye dramatik bir hikaye kaldı. Başarılı, yaşadığı ülkemize saygılı, kendi ülkesi için de hayalleri olan bir öğrencinin hayatı karardı. Okuldaki eğitimcileri de, arkadaşları da şimdi çok üzgün

UKÜ Öğretim görevlisi Dilek Latif, duygularını şöyle ifade etti: “Gabriel böyle bir sonu hiç haketmedi! Kongo gibi binbir sorunun yaşandığı bir ülkeden ne umutlarla okumaya geldi. Hem de hakkını vererek, zekasıyla merağı ve çalışkanlığıyla kalbimizi kazanarak. Çok üzgünüm, çok öfkeliyim!”

“Bir Afrikalı daha öldü” deyip geçti bir çok insan. Son derece nobran bir tavırla. Öyle bir noktaya geldik ki, nerde bir Afrikalı varsa, potansiyel suçlu. Oysa bu ölümün arkasında büyük bir dram var. Sadece öğrenci, başarılı bir öğrenci, buralara saygılı bir çocuğu da aldı bu sistem….

Dün, havaalanından alınan tetikçi de mahkemedeydi. Arabasını kurşunladığı adamı, aslında ayağından vurmaya gelmiş. Alacak- verecek meselesi. Özel bir tetikçi gelmiş Türkiye’den düşünsenize. Vuracak ve uçağa binerek kaçacaktı

Tıpkı Falyalı cinayetinde olduğu gibi. Orda da tetikçilerin ve azmettirenlerin bir kısmı, hem de böylesi bir cinayetten sonra uçağa binerek Türkiye’ye geri dönmedi mi!? Aynı yöntemle adamı ayağından vurup, kaçma planı yapılmış bile… Mahkemede bunu anlatıyor…

Ve diyor ki, “ayağından vurmak için geldim. Eşinin başı bağlı olduğu için, vurmadım…” Öyle rahat, öyle pervasız… Mahkeme salonunda racon kese kese anlatıyor tetikçi. Ülkeye bir tetikçi getirmek ve “gereğini yapmak” bu kadar basit ha? 3 kuruşa 1 mermi, 1 tetikçi artık olağan ha?

Bu ülkede acilen bozulan asayiş düzenini yeniden inşa etmek için kolların sıvanması gerekiyor. Hükümet bunun için polise tüm imkanlarını sağlamalı. Araç- gereç, personel, hizmet alımı… Her neyse… Berbat bir durumdayız. Boğazımıza kadar battık

