Hüseyin Ekmekçi yazdı: Ülkemize gelemediği için isyan eden tek grup Afrikalılar…

MAHKUMLARIN YÜZDE 50’Sİ AFRİKALI, YÜZDE 22’Sİ TÜRKİYE VATANDAŞI… 800 KİŞİLİK CEZAEVİ DOLDU, ESKİSİNDE DE 200 KİŞİ YATIYOR. KKTC VATANDAŞI 188 KİŞİ… ESKİ CEZAEVİ 400 KİŞİLİK…

HER AY BİR OKUL TAMİR PARASI CEZAEVİNDE MAHKUMLARA YEMEK PARASI OLARAK HARCANIYOR. MAHKUM BAŞINA 22 BİN 500 TL, BİR AYDA 22 MİLYON 500 TL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanan nüfus politikası, giderek hayatı daha da çekilmez hale getiriyor. Turist olarak ya da öğrenci olarak ülkeye gelenler iki kez düşünüyor. Ülkemize gelemediği için isyan eden tek grup Afrikalılar…

Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Ancak güvenli bir ülke olmaktan çıkıp şiddetin her unsuru ile yüzleşen bir ülke konumuna döndük. Orta Doğu kan gölüne döndü. Bölgemizdeki her gelişmeden ders çıkarmak ve ülkemizin insanı için güvenli bir yurt yapmak herkesin öncelikli görevidir.

Küçük ya da büyük işlenen çok sayıda suç polisimizin ve mahkemelerin iş yapabilme kapasitesini ciddi derecede zorluyor. Ötesi polis suçu önleme görevini yerine getirmekten ziyade, suç çetelerinin peşinden koşan bir noktaya evrildi. Ülke insanı için son derece tehlikeli…

Geçtiğimiz hafta inanılmaz derecede ülkede kaçak kalan kişilere ulaşıldı. Üç yıldır, dört yıldır yedi yıldır, 11 yıldır ülkede kaçak kalanlar var. Ev tutuyorlar, çalışıyorlar, araç kullanıyorlar… Ne zaman yakalanıyorlar? Suç işledikleri zaman, ya da trafikte polis denetiminde.

Maalesef suç oranları da ciddi derecede arttı. Yeni yıla girerken eski cezaevinin kapandığı ve 800 kişilik yeni bir cezaevinin devreye girdiğini haberleşirdik. Gururla. Oysa bu ülke insanı için 300 kişilik bir cezaevi zaten yeterliydi şimdi durum ne?

Maalesef yeni cezaevine geçerken, eski cezaevini de kapatmadık. Kurulu gardiyan gücü ikiye bölündü. Yaklaşık 300 kişi eski cezaevinde, 700 kişi de yeni cezaevinde yatıyor. Ülkedeki suçlu kapasitesi kontrolsüz nüfus akışı nedeniyle 1000 kişi sınırına dayandı.

Sizi rakamlarla boğmak istemem ama, dilerseniz geçtiğimiz günlerde arkadaşımız Selda İçer’in ulaştığı güncel rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Rakamlar yalan söylemez. Zaten rakamlara baktığınız zaman içerisine düştüğümüz durumu daha iyi anlayacaksınız…

Şu anda eski ve yeni cezaevinde toplam 987 kişi kalıyor. Bunların 212 kişisi eski cezaevinde. Eski cezaevi daha çok kaçakların veya mülteci olarak adamıza gelenlerin barınması için kullanılıyor. Dikkatinizi çekerim, iki cezaevinde toplam 987 kişi.

Bu 987 kişinin, 775 kişisi yeni cezaevinde. Yeni cezaevinde 657 erkek, 81 kadın ve 36 suçlu çocuk bulunuyor. Bu oranlara baktığımız zaman rakamların burada durmayacağını da anlamış oluruz. Geçtiğimiz haftaya ait bu rakamların hafta sonu itibarıyla 1000 kişiyi bulduğunu tahmin etmek zor değil.

Peki suçluların ülkelerine göre oranlarına bir bakalım: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 213 suçlu var. Suçluların %22’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yalnızca KKTC vatandaşı olan 188 suçlu var, burada oran %20. Hem TC hem KKTC vatandaşı olan suçlu sayısı 109.

Peki ya yabancılar? 477’si ne Türkiye Cumhuriyeti, ne KKTC ne de çift uyruklu. Tamamı yurtdışından gelen ve çoğunluğunu Afrikalıların oluşturduğu bu grup cezaevinde bulunan suçluların yüzde ellisini denk geliyor. Sanırım bu rakamlar gerçeğin tokat gibi yüzüme vurması için yeterli…

Burada bir başka gerçek var. Hükümlü ya da hükümsüz tutuklu bir mahkumun fakir KKTC devletine sadece beslenme maliyeti 22.500 TL. Sadece beslenme 22.500 TL. Bu da toplam 22 milyon 207 bin 500 TL. Mahkum sayısı 1000 kişi olduğu zaman bu rakam 22.500.000 TL olacak.

Ve her ay bu rakam yukarıya doğru tırmanmaya devam edecek. Her ay bir Namık Kemal Lisesi’ni tamir edecek parayı bu şekilde tüketiyoruz. Cezasını çeken ya da kaçak yakalanan her üçüncü ülke vatandaşı için 2 bin dolar, yani 60 bin TL gibi bir bilet parasını bulmak zorundayız

Her taraf anlamsız bir şekilde dökülürken, hastane okullarımız bakımsızlıktan dökülürken, yollarımız karanlık ve altyapısı kötü diye insanlarımız yollarda ölürken, bu kadar kontrolsüz ve her isteyenin elini kolunu sallayarak suç işleyebildiği bir ülke olmamız üzücü değil mi?

Bu habere tepkiniz:



16/10/2023 08:37