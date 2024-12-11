Hüseyin Ekmekçi yazdı: Üretim Alanlarımız Bir Bir Çöküyor, Hükümet Seyrediyor

İTHAL ET VE İTHAL PATATES BİR BAŞARI HİKAYESİ DEĞİLDİR. TAM AKSİNE BİR ÇÖKÜŞÜN SON HALKASIDIR. ÜRETİM ALANLARIMIZ BİR BİR ÇÖKÜYOR, HÜKÜMET SEYREDİYOR. PİYASA PAHALI; ÜRETİM GİRDİLERİ YÜKSEK.., ALTINDA KALAN ÜRETİCİ; FATURAYI ÖDEYEN TÜKETİCİ

BU HÜKÜMET; EĞİTİM SEKTÖRÜ SAHTE DİPLOMALARLA, TURİZM AZALAN AVRUPALI TURİSTLE, SANAYİ SEKTÖRÜ PEŞKEŞLE, BÜTÇE TARİHİ AÇIKLA HATIRLANACAK. YOLSUZLUKLAR VE İHALE TAKİPLERİ DE YANINDA…

Peşi sıra yaşadığımız iki olay, bu ülkede başarı hikayesi olarak sunulmak isteniyor. Birincisi ithal edilen et, diğeri de bugünlerde ithal edilen patates. Sizce bu iki ithal olayından bir başarı hikayesi çıkar mı? Bana göre çıkmaz. Aksine ülke olarak bundan utanmamız gerekiyor

Bu ülke yıllarca yurtdışına kuzu ihraç etti. Meraların da beslenen ve büyütülen kuzular, Eti için orta Doğu’ya ihraç edildi. Yıllarca bu ülkeden giden et başka ülkelerde sofraları süsledi. Biz ürettik, sattık, hem ülkeye döviz girdisi oldu hem de başka ülkelerde etimiz afiyetle yendi

Kıbrıs patatesini anlatmama gerek var mı? Bu ülkede üretilen patates yıllarca başarı hikayeleri yazdı. Patatesin çeşidine gözümüz gibi bakmamız gerekirken, bırakınız elimizdeki var olanı korumayı, şimdi yurt dışından patates getirmek zorunda kalıyoruz

Bu ne demektir biliyor musunuz? Üretim bitti, üretim. Aynı zamanda ülke üretimi açısından da utanç verici bir durum. Ne demek ya patates gelecek yurt dışından? Bu ülke üretimi için büyük bir gerilmenin de işaretidir. Kimse kusura bakmasın ama, buradan bir başarı hikayesi çıkmaz

Üstelik, patatesin gelme sebebi pahalı olması. Neden pahalı patates? Üretici mi pahalı yapıyor patatesi? Üreticiden üçe alıp, beş ekleyen aracı mı? Tarımdaki girdileri arşa çıkaran hükmet mi? Denetleme kapasitesini yitiren ve tüketiciyi yalnız bırakan devlet mekanizması mı?

Maalesef, et üretiminde olduğu gibi, patates üretiminde de pahalılığı tetikleyen etkenler var. Üreticiyi suçlu sandalyesine oturmatmak, cezasını da tüketiciye kesmek, faturayı tüketiciye ödetmek ne demek? Hayır, hesap vermesi gerekenler başarı hikayelerini övmemizi istiyor

Tabloya bakar mısınız? Ülkede ekonominin nasıl dibe vurduğunu, üretimin nasıl devlet eliyle yerle bir edildiğini izliyoruz. Ekonomi hızla güneye kaydı. Fiyatlar arasındaki uçurun bu alandaki avantajı hızla Güney Kıbrıs’a kaydırdı. Ülke üreticisi bu tabloda büyük bir çaresizlik içerisinde

Benim bakış açımdan mı sorun var, yoksa bu ülke bütün değer yargılarını mı yitiriyor açıkçası bilemiyorum. Bildiğim ve gördüğüm tek şey bu ülkede üretim adına gelişen ve büyüyen ne varsa bizzat bu ülkenin Siyaseti tarafından yerle bir ediliyor

Son dönemdeki berbat tabloya bakar mısnız? Liyakat sahibi olmayan, makam delileri tarafından işgal edilen kamudaki makamlar bu ülkede değerli olan ne varsa yerle bir ediyor. Sahte diplomalarla eğitimi, yanlış politikalarla turizmi…

Dün uzun uzun anlattım. Sanayi Bölgeleri’ni Türkiye’den gelecek yatırımcılara açmak ne de ek? Bu sanayiciyi öldüren fermana imza atarken eli bile titremeyen ekonomi bakanı, buna engel olmak için kılı bile kıpırdamayan Başbakan ve diğerleri…? Siz bu memlekete ne ettiniz efendiler?