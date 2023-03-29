Hüseyin Ekmekçi yazdı: Utanması gerekenler bir yerlerde yönetici olmaya devam ediyor

KOOP SÜT’Ü BATIRANLAR YÖNETİME YENİDEN ADAY. HEM DE İKTİDAR DESTEĞİ İLE.. UTANMASI GEREKENLER BİR YERLERDE YÖNETİCİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

BİR TARAFTA BAŞARI HİKAYESİ YAZAN GENÇLER GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR; DİĞER YANDA KAMU KURUMLARINI BATIRANLAR YENİDEN KARŞIMIZA ÇIKIYOR; BİZ UTANIYORUZ, ONLAR UTANMIYOR

Bu ülkede, dengesizlikler bitmiyor. Ayakları baş, başları da ayak yapınca düştüğümüz durum ortada. Bir tarafta özel sektörde başarı hikayeleri yazılmaya, geleceğe umut olmaya devam eden gençler, diğer tarafta kamu kaynakları üzerinden rant devşirenler

Oysa devlet yolu açar, özel sektör hızla yürürdü. Özellikle süt alanında, lider Koop Süt’tü. Hem ucuzluğun nedeniydi, hem yatırımcının yol göstericisi. Önce ilkleri Koop Süt yapardı, özel sektör arkasından devam ederdi. Üreticimin sütü de hiçbir zaman elde kalmazdı

Şimdi, dün neyle övündük? Gülgün Süt ile. Neden? İki kardeş, anne babalarının elde yoğurt satarak yarattığı Gülgün markasını, dün, Avrupa’ya hellim satacak noktaya getirdiler. Gurur duyduk haliyle. Rum’la yarışıyorlar. Göğsümüzü kabartıyorlar, gurur duymamızı sağlıyorlar

Biliyorsunuz, hellim konusunda büyük bir avantajımız var. Bu da bölgesel tescil. Veritas denetiminden geçen Gülgün Süt Ürünleri Ltd; Menşe İsmi Korumalı Ürün sertifikasını aldı. Bu ne demek? Üreteceğiz, Avrupa’ya hellim satacağız.

Peki dün neyle utandık? Koop Süt, kamu çiftliği, 5 milyon TL civarında zararda. UBP- DP tarafından oluşturulan yönetim, geçmişin Kooperatif Mukayyidi tarafından kooperatifler bir bir yönetim değiştirilerek seçildi. Günün sonunda ne oldu? Geldiğimiz nokta ne?

Maalesef hem o kooperatifler bugün problemli ve batakla uğraşıyor, hem Koop Süt o ihtişamlı günlerine veda etti. Üretim kapasitesi düştü. Kalite sorunu yok ama, piyasadaki Koop Süt ürünlerinin fiyatı şimdi en pahalı ürünler. Eski hellimini arar olduk

Süt üretimi konusunda da ülkede yıllardır en büyük marka; ama gelin görün ki günlük olarak işlediği süt kapasitesinde ciddi bir düşüş oluştu. Piyasaya uzun ömürlü süt sağlamakta zorlanıyor. Yurt dışına en büyük ihracatı yapan firmayken bu gün pazarda adı anılmıyor

Sadece Süt Kurumu’na borç 5.5 milyon TL. Kooperatif Merkez Bankasına borç dört ayrı kalemde ve miktarını bilmiyoruz. Son üç senedir adeta iş bilmeyenler kurumun üzerinde tepinmiş. Kooperatifçi olmayanlar adeta dışarıdaki şirketleri için Koop Süt’ü kullanmış

Oysa Koop Süt ülkedeki hayvan üreticisinin de en büyük güvencesiydi. Başaramadılar. Ne hayvancıya faydası var artık, ne tüketiciye. Az sayıda süt miktarı ile üretim yapıyor, piyasadan topladığı para ile de ancak maaş ödüyor. Resmen batırmışlar kurumu..

Düzelir mi? Elbette düzelir. Ehil ellerde, kooperatifçiliği bilen ellerde, personeli doğru kullanarak, fabrikaya doğru yatırım yaparak, piyasa ile yeniden bütünleşerek, avantajlı ürünlerini daha çok üreterek, belki çeşitliliği artırarak. Ama ilk önce partizanlık temizleyerek…

Devletin bir kurumunu daha borç batağına soktular. DP, mukayyid makamını da kullanarak, oraları adeta çiftliğe çevirdi. Şimdi Mustafa Erişmen yeniden aday. Yönetim Kurulu olarak yönetemediği, ama “söyleneni yaptığı” için iktidar tarafından tercih ediliyor

Kurumları batıranların cezalandırılması gereken bu ortamda, adeta “hık deyici” yöneticiler aranıyor. Oysa denetçi raporları ile, bırakınız kuruma yeniden yönetici olmaları, herhangi bir kooperatifin önünde sandalye ile oturmaması gereken insanlar, halen sahnede

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29/03/2023 08:30