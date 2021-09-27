Hüseyin Ekmekçi yazdı: Vatandaşın hali göz ardı ediliyor. Varsa iktidar, yoksa kurultay…

Pahalılık bu ülkenin kaderi oldu. Maliyede olan para anca naaşa giderken, Türkiye’den de beklenen kaynak akışı sağlanamıyor. Borçlanmayla kendisini 2022’ye atma heveslisi hükümet, geleceğimizden çalıyor, borç yükü giderek artıyor. Gelecek nesilleri düşünen yok.

Dövizin hızla artması, yerli üretimi her alanda olumsuz etkiliyor. Vatandaşın alım gücü yerle bir olurken, saçma sapan bir “Güney mi

ucuz Kuzey mi?” tartışması yapılıyor. Yahu, vatandaş alamıyor. İşin özeti bu. Bir avuç alım gücü yüksek insandan ibaret değil bu memleket….

Girdilere müdahale edilemiyor. Allah’ın domatesi 12 TL. Piyasadaki domatesi afedersiniz ama; eşeğin önüne koysanız yemez . İnsanımız pahalı üretmek zorunda. Domatesin hikayesi mühim; güneyde kalmadı, fiyat arttı, kuzeyin domatesi güneye firar etti.

Bir evin aylık düzenli gıda ihtiyacına asgari ücretin yetmesi mümkün değil. Ev almaktan yanda ortalama 2 bin TL ile kira ile barınmaya çalışmaktan bahsetmiyorum bile. Köy yerinde yaşayanların ise barınmak için ev yapması çok kolay değil, ulaşım ise aşırı derece pahalı.

Lefkoşa- Mağusa gidiş geliş 45 TL civarı toplu taşımayla, şaşıranlar var. E şoför ücreti, yakıt gideri, yol vergileri, işletme maliyetleri… kolay mı bir minibüsü, otobüsü yolda tutmak. Fiyatlara hayret edeceğimize, pahalılığın esas nedenlerine inmemiz gerek.

Vatandaş sorunları ile baş başa. Bu ortamda ancak da partizanlık olur, adam kayırma olur, ihale takibi olur, okullarda problem olur, pahalılık olur, enflasyon olur… Bu ortamdan icraat, ucuzluk, adalet, demokrasi beklemek, ölü gözünden yaş beklemek gibi bir şey.

İyice kurultay havasına girilen, iyice ihale takipçiliğinin arttığı, iyice memleket işlerinin yok sayıldığı bir döneme girdik. Basit, küçük, insanların yüzünü güldürecek icraatlar dahi izleyemiyoruz. Yaz ayları bitti, sonbahar geldi, meclisimiz açılacak, izleyin cümbüşü.

Muhalefet de artık fayda etmiyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. “Muhalefet nerede?” Peki, hiçbir eleştirinin değer görmediği, hiçbir sivil toplum örgütünün dikkate alınmadığı, hiçbir yasanın tanınmadığı, herhangi bir eğitimin değerinin olmadığı bu ortamda, muhalefet ne? İktidar ne?

Sayıştay rapor yayınlıyor, usulsüzlük buluyor. Sorumluluk yüklüyor. Ombudsman rapor hazırlıyor, araştırıyor, belgeleri ile kamuoyunu işe paylaşıyor. Önemseyen var mı? Dikkate alan var mı? Varsa yoksa iktidarın devamı, varsa yoksa kurultay, ihale, gezme, tozma.

Bakınız, bu arada ülkede aylardır anaysa ayaklar altındadır. Bir çok noktada anayasa bizzat anayasayı korumaya yemin eden siyasiler tarafından paspasa çevrilmiştir. Bir vekil İstanbul’dan gelmiyor, diğeri Cumhurbaşkanı seçildi. Ara seçim? Seçim?

İktidar- muhalefet anlaşıp, sırf demokrasi anlayışımızın yüzü suyu hürmetine bir adım atamadı. Başbakan “en erken tarih” dedi, muhalefet Ağustos 2021, iktidar Şubat 2022 derken, ne seçim oldu, ne ara seçim. Anayasanın ilgili maddesi yok sayıldı, kimsenin umuru değil.

Pandemiyle ilgili rakamlar hızla düşüyor. Aşılamada yüzde 60 eşliğinin geçildiğine inanıyorum. Son rakamlar yüzde 58 bandında olsa da güneyde, yurt dışında aşı olanların da AdaPass üzerinden sisteme girmesi ile, yüzde 60 bandı kısa sürede aşılacaktır.

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27/09/2021 08:46