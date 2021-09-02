Hüseyin Ekmekçi yazdı: Vatandaşın kafasında en ufak bir tereddüt olmamalı

PCR ve antijen testler konusunda dün de kaos devam etti. Hükümetin günde 1 Milyon TL’ye varan PCR- Antijen Test- laboratuvar ödemeleri- gümrüklerde hizmet alımları ücreti zaten zorda olan devlet kasasını iyice boşalttı. Yönetenlerin de kafası karışık

Bir taraftan pandemiyi yönetecekler, diğer taraftan ülke ekonomisini. “Topladığı ile ancak da maaş ödeyen”, “tabelasını yapmaktan aciz”, “yoldaki çukurunu bile dolduramayan” bütçe ile bu kadar. Dün ciddi bir kas yaşandı, kaos akşama doğru çözüldü

Test merkezlerine giden vatandaşlar ciddi paralar ödemeye devam ettiler.

Hükümet, “Aşılılara 21 günde bir test” ısrarına devam etti.

Tüm sağlıkçılar karşı olmasına rağmen, 21 günde bir test ısrarına bir de “aşısıza paralı” ve daha çok PCR değil, daha ucuz ve güvenirliği daha az olan antijen test eklendi

Kafalar halen karışık. İlk etapta, aşılılara, 18 yaş altında olanlara, sosyal yardım alanlara, sağlıkçılara, eğitimcilere, temaslılara, sağlık- eğitim- çalışma amaçlı kara sınır kapılarından geçenlere artık antijen test ücretsiz. Geriye kalan herkes test için ücretini ödeyecek. Kim kaldıysa artık…

Bir haftada bin 110 vaka, 12 kişi de hayatını kaybetti. Aktif vaka 2 bin 157. 143 vaka saptandı dün, 125’i yerel. Taburcu sayısı ise artmıyor, 112… Aşı beş bin sınırında oldu dün, iyi. Ancak yoğun bakımdaki hasta sayısı 21 oldu. Doluyor; tehlike esas burada…

“Eczaneler de İngiltere’deki gibi ev tipi test satabilsin” kararı almaya çalışan hükümet, bunu anlatamadı. “Eczaneler de test yapacak” tartışması başladı. Ne var satarsa eczaneler? Satsın… İngiltere’de okullar evlere dağıtıyor. Bu konuda ranta asla izin verilmemeli, gereği eksiksiz yapılmalı

Test olmadan bu hastalıkla mücadele edemeyiz. Aşı olmadan direncimizi yükseltemeyiz. Fantezi yapanlara boyun eğmeyin. Hiçbir toplumsal mücadelede çoğulcu düşünmeyenler, aidiyeti topluma olmayanlar “çön çön” ededursun, rakamlar, yaşananlar yalan söylemez. Yoğun bakıma iyi bakın

Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay süreci hükümet krizi de dahil, çok şeye gebe. UBP’liler “dışarıdan müdahale olmayan bir kurultay “isterken, diğer yandan da kendi içerisinde ciddi bir bölünme yaşıyor. İlçe başkanlarından vekillere, bakanlardan başbakana ciddi bir ayrışma var

Mağusa, İskele ve Lefke ilçe başkanları, “üyelerin bölgelerde oy kullanmasını” istiyor. Lefkoşa İlçe Başkanı tek merkezde… Güzelyurt İlçe başkanı daha çok “kabineden yaralı”, Girne İlçe Başkanı ise çekimser kalmayı tercih ediyor

UBP ile ilgileneceğiz. İlgileneceğiz, zira hayatımızı etkileyen en önemli sorun şu anda. Bürokrasiyi tamamıyla “UBP bakış açısı” ele geçirmiş durumda. Kurultay var diye, kamuda her şey durma aşamasında. “Makamını devam ettirmek isteyen” bürokratlar dahi kurultaya odaklı

Yaşamın her alanında ciddi sorunlar var. “Kurultay odaklı” atamalar, seçim odaklı bakış açıları bürokrasiyi öldürmüş durumda. Halka hizmet noktasında ciddi zafiyet yaşanırken, “siyasetteki güç odaklarına biat eden bürokrasi” demokrasiyi öldürüyor, hukuku çiğniyor

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02/09/2021 08:52