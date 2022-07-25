Hüseyin Ekmekçi yazdı: Vicdanım rahatsız, öfkem daha da büyük

60 BİN TON DAHA, İHALESİZ YAKIT ALIMI; VİCDANIM RAHATSIZ, SOYGUNU ENGELLEYEMEMİŞ OLMANIN UTANCI İÇİMDE, ÖFKEM DAHA DA BÜYÜK

MÜNHALSİZ İSTİHDAMLAR DEVAM. AHBAP- ÇAVUŞ İLİŞKİSİ İLE AYRICALIKLI UBP’LİLER KAMUDA İSTİHDAM EDİLİYOR, KAYNAKLARIMIZ İHALE VURGUNUNA GİDİYOR

Kısa vadede üç olay yaşadık. Fırtına gibi bir hafta sonu oldu. Önce, maaşlardan geri ödenmek koşuluyla kesinti haberi geldi, peşi sıra 60 bin ton ihalesiz yakıt alımı için bakanlar kurulu karar aldı, ve tabi ki, tartışması görevden alma getiren piyango bileti işi. Ne hafta sonuydu ama

Tartışma kültürümüz de maşallah, hızlı, yeter ki gündem olsun. Bilet işi, sağlam bir iş kazası. Olmamalıydı, oldu. Gördük ki benzer hatayı herkes yapmış. Cumhurbaşkanlığı açıklamalarından tutun da Türkiye’de yetkililerin açıklamalarına, medya organlarına kadar…

Öyle bir fırtına koptu ki, daha da bu resmi kimse kullanmaz. Osman Uzun, piyangolar birim sorumlusu görevden affını istedi, başbakan da kabul etti. Süreç nasıl işliyor, nasıl bu hata yapıldı? Tüm detaylarını anlatacağım sizlere. Aşama aşama…

Bu büyük bir rezalet aslında. “E ama falan da kullandıydı” ile geçiştirilemeyecek kadar büyük bir hata. Google araması ile, kahramanlık destanı anamazsınız. Bu ülkenin Enformasyon Dairesi, aynı zamanda görsel hafızasıdır da. Umarım halen öyledir. Oradan istense, bu hata olmazdı

15 bin TL üzeri maaş alanlardan yüzde 10, 30 bin TL üstü maaş alanlardan da yüzde 20 kesinti yapılacak. İlk karar, yüzde 20 yönündeydi, sonra maliye yeni bir hesaplama yaptı, son karar verildi. Kızılca kıyamet koptu; sendikalar hafta sonu da çalıştı, anayasa mahkemesine gidiliyor.

Günlerdir anlatmaya çalışıyorum. Para yok. 1 milyar 200 milyon TL sadece maaş ve benzeri giderler ödeyecek maliyenin aylık geliri 900 milyon TL- Bir milyar TL arası. Her ay ortalama 200 milyon TL açık oluşuyor. Sorun da bu. Maaş için kaynak yok. Gerçeğimiz bu

Bu kesintinin tek nedeni, para olmaması. “Kesintilerle ne yapılacak?” sorusu var ya, bana gülme geliyor. Sanki, vicdanlı bir hükümet var da, kamu çalışanından yaptığı kesintiyi, özel sektöre ya da ihtiyaçlı alanlara aktaracak? Yok öyle bir şey. Olmayan parayla artış yapılmış, konu bu…

Bizim esas sorunumuz TL kullanımı. Ve maalesef Türkiye TL kullanımından kaynaklı yüzde 100 civarında fakirleşirken, bizde bu oran yüzde 110… Yani bize yansıması daha da yüksek oluyor. Hadi biz kötü yönetiyoruz? Türkiye? Maalesef, TL’nin ateşi bizi daha fazla yakıyor

İşin kötüsü, Türkiye hükümeti, almış olduğu tedbirlerle hem mevduat sahibini, hem de yatırımcıları korurken, bizde tek bir politika var: “NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN…” Alım gücü düşüyor, üretim yavaşlıyor, işsizlik artıyor… İşin kötüsü, ülkeyi yönetenler seyretmekten fazlasını yapamıyor

Özür dilerim, yapabiliyor. Yangından mal kaçırıyor hükümet. Hükümet diyorum çünkü, kararların altında tüm bakanların imzası var. Uluslararası bir yakıt ihalesi ile, ucuza alım ve taşıma yapılması gerekiyor, acil hem de. Ama yine skandal bir karara imza atıldı…

Maalesef, bu kez 10- 15 bin ton değil, yine Türkiye’de bir firmadan 60 bin ton yakıt alımı yapılıyor. Hem de aynı şartlarda. Birileri hükümeti ve başbakanı tabi ki, inandırmış. Bu kez çete 60 bin ton için uzlaşmış. Lanet olası bir girdap yaratılmış, hepimizi içine çekmekten korkmuyorlar

Burada oyun belli, “CAMBAZA BAK”… Herkesin dikkati maaşlar ve piyangolarda ama, bu tarafta da deve hamudu (havudu) ile gidiyor. Bu konudaki tüm isyan ve itirazlar kimsenin umurunda değil. Et da ellerinde bıçak da, onlar malı götürürken, bağıranları da “EŞEK TEPSİN” asıl…

Biliyorlar ki, yargılanmayacaklar, biliyorlar ki yanlarına kar kalacak, biliyorlar ki hesap sorulmayacak, biliyorlar ki zenginleşecekler, biliyorlar ki halk biraz bağırır, sonra unutur… Vicdanım rahatsız, soygunu engelleyememiş olmanın utancı içimde, öfkem daha da büyük

Olanı biteni birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Maalesef, tüm muhalefet ve karşı duruşa rağmen, hükümet vura yıka ilerlemeye devam ediyor. Bu pervasızlıktan maalesef UBP’liler de hesap sormuyor. Herkes orada ve seyrediyor. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM. GÜNAYDIN

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25/07/2022 08:32