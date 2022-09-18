Hüseyin Ekmekçi yazdı: Yapılması gereken basit; oyunun dışına çıkın!

Sayın Erhan Arıklı; tam da bam teline basmış… neden? Tecrübeli çünkü, bu alanda az dayak yemedi.

Yapılması gereken basit; oyunun dışına çıkın…Kıb- Tek’te de; MİK’te de, siyasette de aynı oyuncularla farklı sonuç elde edemezsiniz.

Evet, bu yakıt 19.80’e gelebilir. Hatta 12 dolara da gelebilir. Yeter ki; “herkes payını” istemesin. Gerçekten yazık.

Bu ülkede üreten herkes batıyor be arkadaşlar. Be halen daha insanların acıları üzerinden rüşvet çarkları kurularak, fatura ödetiliyor.

Kıb- Tek bu şartlarda her kilowatt saate 2 TL zam yapmak zorunda. Aylık zararı 200 milyon TL.

Ve halen müdür, yönetim kurulu, üst kademe yöneticileri hep aynı kişiler. Efendim tüzük onu gerektirirmiş? İyi insanı yönetmek için göreve getiremeyen tüzük, tüzük değil, mafyanın el kitabıdır. Halen “e ama tüzük” deyip duruyorlar. Haşa huzurda Kuran-ı Kerim mi bu yasa, tüzük? İnsanınız acı çekiyor, çözüm bulacak yerde karşılıklı ağlaşmalar….

Hemen ihale iptal edilmeli. Hemen iyi yöneticileri, gerekirse dışarıdan ülke enerji yönetimine getirebilmenin önü açılmalı…

“Ucuza taşırım” diyene, sağlam tazminat madeleri ile bu şans verilmeli.

Bu ülke insanı zerre umurunuzdaysa, kabine yarın bu tüzükler ve bu ihale için yeniden toplanmalı… Şu konuyu kapatalım da az ülkenin gelişimine bakalım. Bu maliyetlerle ne üretim olur; ne de gelecek…

Yahu, az da olsa sevin yahu bu memleketi, insanını…

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18/09/2022 11:31