Yasa çıkarmaktan aciz iktidar olmaz

Memlekette tüm taşlar yerinden oynadı. Bana eksiksiz çalışan tek bir kamu hizmeti söyleyin, ben dişimi kıracağım. Otorite ortadan kalktı, memleket sevgisi tesis edilemedi, yerini iktidar kavgası aldı, geldiğimiz aşama bu. Vatandaş hem azap çekiyor, hem bu bozuk yapıdan medet umuyor

Artık, kamu çalışanı da huzursuz. İmkansızlıklar nedeniyle vatandaşa hizmet verilemiyor. Ya internet çöküyor, ya mal alım ihaleleri gecikiyor, ya elektrik kesiliyor. Akaryakıt alınamıyor, asfalta para yetmiyor, kitap- kırtasiye eksiği bitmiyor. Velhasıl, bu yorgan, bu ayaklara göre değil

Kamu maliyesinin sürekli borçlanması ne demek? Bu toplumun geleceğini ipotek altına almak demek… Başarısız yöneticiler demek. Faiz yükü demek… toplanan vergilerin faize gitmesi demek. Sayarım da sayarım. İşin özü, kötü yönetim demek. Çok kötü yönetilmek demek…

Bir ülke düşünün tüm topladığı vergilerle ancak da maaş ödeyebiliyor. Bu yapıda eğitime, sağlığa, ulaştırma alt yapısına, teknoloji yatırımına, laboratuvar alt yapısından tarımın gelişmesine, yeniden imara kaynak ayırabilir mi? Ayıramaz. Bizim maliye de ayıramıyor

Partizanlık bizi yedi bitirdi. Aha gene kurultay var, ardından erken seçim var, yerel seçim var. Niteliksiz partililer bir bir devlet kadrosuna doldurulurken, danışman, müdür, uzman olarak kadrolara doldurulurken, gelişim ve değişim nasıl olacak? Mümkün mü? Liyakat ölmüş

Bu ülkenin nitelikli gençleri, bir bir göç ediyor. Eğitim için gidenler gelmiyor. Zanaatkarlar ya güneye kaçıyor, ya Türkiye’ye… dört başı mamur bir meslek lisemiz bile yok. Turizm, sanayi için ara eleman yetişmiyor. Her şey birbirine girmiş, yeniden yapılanma için adım atan yok

Ciddi bir parlamento sorunumuz var. Meclisi bile toplamaktan aciz, hatta toplanacağından emin olamayan bir hükümet bu ülkeye ne verebilir? Yasa yapamayan, komiteleri çalıştıramayan hükümet mi olur? Bu yapıdan sağlıklı icraat beklemek, ölü gözünden yaş beklemekle eşdeğer

Böyle bir ortamda, Cumhurbaşkanı arkasına bakmadan gitti. Yahu meclisin ilk günü. Olmanız gereken yer neresi? Hükümetle Cumhurbaşkanı arasındaki bağ inanılmaz. UBP kurultayına müdahale eden bir Cumhurbaşkanı, böylesi dönemde kıytırık bir faaliyet için yurt dışına gidemez

Peki UBP’lilerin umurunda mı? Düşünün. Başbakanlıkta görevli bir müdür, Başbakana hakaret ederek parti içi muhalefet yapıyor. Görevden alındı; halen parti içine mesaj veriyor. Siz bu beş ogga maaşları partizanlık yapasınız diye mi alıyorsunuz?

Dün ben, UBP’li kamu yöneticileri adına utandım. Hele UBP gruplarında yazılanlar? Birbirlerine hakaretler… Ülkenin hak ettiği kamu yöneticileri bunlar değil. Siyaset başka bir şey, kamuda liyakat başka… UBP’li olmaktan başka özelliği olmayanlar, bal tutup parmak yalama derdinde? Ya diğer onbinlerce UBP’li? Ya halk?

Pandemi mücadelemiz devam ederken, sağlık alanında üzdüğümüz o kadar çok insan var ki? Bu ülke insanına sahip çıkmalı. Vergi ödeyen insanına saygı duymalı.. İlaç bulamamak ne demek? Hap bulamamak ne demek? Bu alanı kimsenin kötü yönetme hakkı yok… insan yahu, bizim insanınız…

Aktif vaka sayısı 900’ün altına düştü. Ancak geçtiğimiz haftaya oranla vaka sayısında yüzde 3 oranında bir artış var. Yurt dışından vaka yok denecek kadar az. Yerel vaka sayımız 60-80 bandında devam ediyor. Taburcu sayısı artıyor. Bir süre daha tedbiri elden bırakmamalıyız, önümüz kış

8.45’de yayında olacağız. Bugün parlamento çalışmalarına başlanmalı. Siyasetin nabzını tutmakta fayda var; iktidar hayati alanlarda yasa çıkarmaktan acizse, sürdürmenin ne anlamı var? Anlatacağız. Pandemiyle ilgili rakamlar bize çok şey anlatıyor. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum

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04/10/2021 08:28