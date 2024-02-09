Hüseyin Ekmekçi yazdı: Yazık bu ülkeye

ÜLKEYİ DEĞİL KENDİNİ DÜŞÜNENLERİ ÇEKMEK ZORUNDA MIYIZ? UBP TABANI VE DİNAMİKLERİ ÜLKENİN GELDİĞİ DURUMU GÖRMÜYOR MU? OLANLARA KATLANMAK İÇİN YA KÖR OLMAK LAZIM YA DA VİCDANSIZ… YAZIK BU ÜLKEYE

İKTİDAR PARTİLERİ KENDİ İÇERİSİNDE BÜYÜK BİR KAVGADA. HÜKÜMETTE OLDUKLARINI UNUTTULAR, HALKI UNUTTULAR, HER TARAF DÖKÜLÜYOR

Hükümet partileri kendi içinde büyük bir kavga yaşıyor. Yetmezmiş gibi kendi arasında birbirlerine güven duymayan üç parti, ülkeyi yönetecek. Daha da kötüsü üç partinin de kendi içinde büyük bir iktidar kavgası var. Bu kavganın gerekçesi içerisinde halk yok…

Hiçbir toplumsal kavga yok. Bu ülke nasıl daha iyi olur, ekonomi nasıl düzlüğe çıkar, enflasyon canavarıyla nasıl mücadele edilir, dar gelirli vatandaşların alım gücü nasıl yükselir, devletin vatandaşa vermiş olduğu eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetler nasıl artar, hiçbir gaile yok

Birbirini arasında durmaksızın kavga eden siyasi yapı, bir ülke yönettiğini unutan iktidar yapısı, milletvekili olmayı, bakan olmayı, parti başkanı olmayı vatandaşın refah ve huzurundan daha önemli gören bir siyasi anlayış bizi bu noktaya getirdi. Geldiğimiz nokta dip. Başka izahi yok

Ülkenin her noktasında sorun var. Yaşam kalitesi hızla düşüyor. Hizmet kalitesi hızla düşüyor. Güvenliğimiz ciddi derecede tehlikede. Sorunlar birikiyor ve acil çözüm bekliyor. Ötelenen, ertelenen her sorun geri dönülmez bir hal alıyor. Bunca sorunla yaşamak mümkün değil

Ülkeyi yönetenlerin uyanması için daha ne olması gerekiyor. Her gün yaşadığımız olaylar, nasıl bir bataklığa saplandığımızın göstergesi. Yalvarıyorum, kabine üyeleri bir gün mesaisini İçişleri Bakanlığında geçirsin, o koridorları bir izlesin. Kamunun kime, neye hizmet ettiğini görsün

Yetmez ama. Bir gün de, girişten servislere, kayıttan ameliyathanelere kadar hastanede de zaman geçirsinler. Hizmet kalitesi, hijyen, iş yükü neymiş, öncelik ne hal almış iyice bir özümsesünler. Makam kavgası yapmak işin en kolayı. Kim nerede, ne çekiyor iyice görsünler

Böyle devam edemez. Sadece bir bir eksilmiyoruz. Aynı zamanda bir kültür yok oluyor. Sokaklardan nezaket kayboldu. Kamuda liyakat kayboldu. Ast/ üst ilişkisi kalmadı. Ayaklar baş, daha da kötüsü başlar da ayak olunca… ülke de tepetaklak oldu haliyle

Kamudan başlayarak ciddi bir devrime ihtiyacımız var. İnsanın merkezde olacağı, nüfusun kontrol altına alınacağı, nezaketin ve merhametin yeniden tesis edileceği bir ülkeye ihtiyacımız var. Kimse kimse saygı duymuyor artık, herkes bir kendi önemli

Bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Ama yönetirken, dirayet yok, liyakat yok, sadakat topluma değil, makama. Böyle olduğu sürece ne varsa bize dair, hepsi tarumar ediliyor. Maalesef köşe başlarını tutanların aidiyeti de bu ülkeye, bu topraklara, bu kültüre ait değil

Reformlara inanmadığımız sürece ne yaşıyorsak beş beterini yaşamaya devam edeceğiz. Değişime inanmadığımız sürece, cennet gibi bir adada cehennemi yaşamaya devam edeceğiz. Ülkeyi değil partiyi, halkını değil makamını düşünenlerle gelinecek nokta tam da burasıdır, bataklık

Her gün yeni bir skandalla uyanıyoruz güne. “Yok yahu bu kadarı da olmaz” dediğimiz ne varsa, sıradan hayatımızın bir parçası oldu. Suç işlemekten korkmayan, utanmayan, çekinmeyen şiddet yanlıları sokakları esir aldı. Ülke kısa yoldan para kazanmak isteyen kriminallar ile doldu

Ben ülkemi geri istiyorum. Hukukun üstün olduğu, siyasetçinin ihale peşinde koşmadığı, kamunun parasının kişisel hırslar için heba edilmediği, laik, çağdaş, demokratik bir kamu düzeninin kurulduğunu görmek istiyorum. Maalesef haramiler hepimizin geleceğini çalıyor