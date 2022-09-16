Hüseyin Ekmekçi yazdı: Yediğimiz gazzığın farkında mısınız?

YEDİĞİMİZ GAZZIĞIN FARKINDA MISINIZ? İÇKALE’NİN 150, 100, 90 DOLARA TAŞIDIĞI AKARYAKITA TON BAŞINA 19 DOLAR TEKLİF GELDİ. HALEN İŞ TAKİPÇİSİ UTANMAZLAR MİK’TE CİRİT ATIYOR

KIB- TEK AHA BÖYLE BÖYLE DİBİ BOYLADI. NE BİZE HAYRI KALDI, NE KENDİNE. ÜRETTİKÇE ZARAR EDİYOR

Yahu aklınız alır? Bir süredir, ihaleleri tamamen devre dışı bırakarak, elden teklifle, Kıb- Tek’in yakıt işini Türkiye’den İçkale diye bir firmaya havale ettiler. İçkale firması nerden çıktı, nerden bulundu bilen az sayıda insan var, onlar da sofrayı beraber kurmuş

İddia o ki; bakanlıktan giden, bakanlık değişen, milletvekili bile olmayan, memur, amir derken, sağlam bir ekip kurulan bu “SEHEM” etrafında gününü gün ediyor. İhale iptal edildikçe, onlar zil takıp oynuyor… Neden? Gelsin paracıklar

Bağır- çağır, isyan derken, dün nihayet “açık eksiltme” yöntemi ile, canlı yayında ihale izledik. İzledik, çünkü, “tagge düştü, kel göründü…” En çok da MİK Başkanı utanmıştır diye düşünüyorum. Herhalde sormuştur kendi kendine, “Yahu amma para ödedi ha Kıb- Tek boşuna…”

Sormuştur, çünkü bu memleketi seven herkes sormuştuır. Dün, ihale sonuçlandı. Armudun sapı, üzümün çöpü, derken firmalar içerisinden önce bir eleme başladı. Sonra kalan firmalar son tekiflerini sundu ve bir anda karşımıza ton başına bir ücret çıktı

Bakınız, akaryakıtın türüne göre fiyatı belli. Kıb- Tek’e esas maliyet, 16 tonluk gemilerle gelen yakıtın ton başına taşıma ücreti. 14- 15 bin tonluk yakıtın, ton başına bir taşıma ücreti alınıyor. Burası son derece hassas

Yıllarca bu konuya kimse dikkat etmedi. Neden? Çünkü, iki- üç ağa kurmuştu çarkı. E bu kadar kriz de yoktu, keriz de çoktu. 60- 70 dolardan senelerce ton başına taşıma ücretine yakıt geldi. Ne biri sorguladı, ne birinin umurunda oldu

Sonra bu çark bozulur gibi oldu, uluslararası ihale yapıldı. SİDERAL bir yıl boyunca sorunsuz yakıtı taşıdı, derken… Yine bozuldu bu çark. Ve ihaleye dönülsün diye canımızı yedik. Nihayetinde ortaya çıkan tablo, “yahu iyi kazıklandık ha” dedirtti

Düşünün be arkadaşlar, gökten zembille bir anda adaya getirilen, KKTC’li siyasetçiler ve işbirlikçileri tarafından korunan İçkale, aylardır 100 dolar ve üzerinde ton başına taşıma ücreti ile Kıb- Tek’e yakıt sokuyor. Getiriyor diyemedim, kusura bakmayın

SÜLEM, KKTC’li girişimcilerin firması. Verdiği teklif 19.80 dolar, ton başına taşıma. GULF diye bir firma, 30 dolara taşırım demiş. SIDERAL 45.94 dolar teklif verirken, İÇKALE, galiba SIDERAL’e de sızmış bir yerlerden, 45.93 dolara teklif vermiş.

Aylardır, verdiği teklifin 3- 4 katına yakıt taşıyan İçkale, 45.93 dolara kadar inmiş. Hade iki katı; yok da 3-4 katı fazlaya aylardır bizi kazıklarsınız yahu. Peki, yakıta bunca para harcayan Kıb- Tek ne durumda? Hiç buna kafa yoran var mı? Birileri halen İçkale için bastırmaya da devam ediyor

450 milyon TL civarında aylık tahsilatı var. 350 milyon TL her ay yakıt gideri var. Personel gideri 35 milyon TL civarında. Kaldı mı 70 milyon TL? E piyasa alımı var, banka taksitleri var, genel giderler var derken, o da elden gidiyor. AKSA’ya ise her ay 250 milyon TL borç birikiyor

Kıb- Tek, Teknecik’te ne kadar çok üretim yaparsa, kurum o kadar çok zarara giriyor. İşin özeti bu. Rakamlar, üç aşağı, beş yukarı yukarıda belirttiğim gibi. Yönetim olarak çökmüş, organizasyonu bozulmuş, gelen giden soymuş… SEN DA FATUIRA ÖDEN, ZAMLI FATURAYA HAZIR OL KARDEŞİM.

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16/09/2022 08:13