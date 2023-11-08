Hüseyin Ekmekçi yazdı: Yeni bir zehire acil izin öyle mi? Kimin için?

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ ZEHİRE İZİN VERMEK NE DEMEK? NASIL DENETLEYECEĞİZ? HANGİ DENETİM SİSTEMİ?

ACİL BİR EMİRNAME… ELEKTRONİK SİGARAYA İZİN… YENİ BİR ZEHİRE ACİL İZİN ÖYLE Mİ? KİMİN İÇİN? KİMİ ZENGİN EDİYORUZ?

Bu memlekette olanı biteni anlamak için akıl sır yetmez. Her kapı ardında bir oyun. Her kapının ardında bir plan, program. Sorum şu: Elektronik sigara ithalinin yasal hale getirilmesi için yangından mal kaçırır gibi kararname yayınlamanın anlamı nedir?

Mal ve Hizmetler Yasası, 3’ncü maddesinde bir değişiklik yapılıyor. Denetim özürlü bu ülkede, elektronik sigara satışı serbest bırakıldı. Üstelik içerisindeki nikotin oranları da belirlendi. Nasıl denetlenecek? Neye göre? Hangi standarda göre belli değil. Yöntem ciddi derecede kusurlu.

Ülkede ciddi anlamda bir denetimsizlik var. Uyuşturucu kullanımı günden güne yayılırken, okul önlerinde torbacılar cirit atıyor. Mücadele etmemiz gereken çok ciddi bir sorun varken, birden bire KKTC standartlarında denetimi mümkün olmayan elektronik sigara satışını yasal hale getirmek hangi amaca hizmet ediyor?

Belirlenen standartlarda Avrupa Birliği ile uyumlu maddeler de var, örneğin likitlerin cihaz başına 2 ml ile sınırlandırılması gibi… Ama bu yeterli mi? Hayır… yukarıda da söyledim; nasıl denetlenecek? Nerede üretildiğini bilmediğimiz, limitlerini ölçecek laboratuvarımızın olmadığı elektronik sigaraları kim, nasıl satacak?

Üretim kaynağı belli olmayan bu ürünlerle ilgili, bir çok firma ithalat için sıraya girdi. Kim bu firmalar? Hiçbiri bilinmiyor. Nereden gelecek? Çin’den…? Peki bizim ülkemizde bunları denetleyecek bir laboratuvar sistemi var mı? Ciddi bir kaos ve tehlike bizi bekliyor.

Elektronik sigaraların gençlere, çocuklara erişimi nasıl engellenecek? Teknoloji testileri nasıl yapılacak? Laboratuvar denetimi ile içeriği nasıl denetlenecek? Hangi ülkede üretildiği ve üretim standardı nasıl belirlenecek? Bu mekanizma bizim ülkemizde yok.

Yasa yapmak kolay. Tüzük yapmak kolay. Peki ya denetim? Gerçekten ciddi bir sıkıntı. Ülkede zehir 12-13 yaşa inerken, o alanlarda denetim sağlanamazken, dünyada ciddi derecede tartışılan bu konuda izin vermek için devletin tüzük yapması sizlere normal geliyor mu?

Dünyanın bir çok ülkesinde, yasal yaşın altındaki bireylerin kullanımını engellemek için ciddi denetim ve kurallar belirleniyor. Örneğin ABD, birçok ürünün satışına izin vermiyor. Dünyada ciddi bir kaçak pazarı var. ABD bile gençlerin zarar görmesini engellemekte başarısız.

Devletin önce denetim mekanizmasını kurup, sonra adım atması gerekiyor. Ne demek? Devlet özel bir emirname ile adeta gençlerin yeni bir yöntemle zehirlenmesi için adım atıyor. Sağlık Bakanlığı buna neden kayıtsız kalıyor? Kafamda ciddi endişe ve sorular var.

Bir de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu konusu var. Dün ve bir önceki gün kamuoyunu ciddi bir reklam baskısı altında tuttular. Belli ki bir ajansa ciddi para aktarılmış. Ama, olmamış. Yapılan reklamların tek bir mantığı var, elektrik tüketmeyin. Ne güzel İstanbul

Mantığa bakar mısınız? Bu ülkeye uymayan priz görüntülerini geçtim. Ama, daha da kötüsü elektrik tüketimini azaltmaya yönelik bir çaba var. Bunu anlarım da, üretimin neredeyse tamamı enerji üzerinden olan bir ülkede yapılan mantık dışı çabayı anlamam mümkün değil.

Bu kolaycılığa kaçmaktan başka bir şey değil. Bu mantıkla bir noktaya varmamız mümkün değil. Elektrik kurumunu toplumun yeniden kabul etmesi için yapılması gereken bellidir. Ahlaksızlardan, yoksullardan, hırsızlardan ve ihale takipçilerinden hesap sorulmalı