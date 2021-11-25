Hüseyin Ekmekçi yazdı: Yeter, Bu Halkın Onuruyla, Gururuyla Oynamayin; Eksik Olsun Baraj Kavganız

Seçim yasakları yarın başlar ya. İnanamazsınız ne kavgalar. O kadar çok söz verilmiş ki sağa sola, özellikle de baraj korkusu ile DP kanadı. Bıraksalar her tarafı tarumar edecekler. Ne Koop iştirakleri, ne Kalkınma Bankası. Bari turizm fonuna iyi bakın

Gerçekten memleketin içine düştüğü derde bak, bunların kavgasına bak. Battık yahu Fikri abi. Sen barajı geçsen ne olur, geçmesen ne olur? Başbakan olsan ne olur bakan olsan ne olur? Kimsenin yarasına merhem olma derdini yok maalesef

Tekrar edeyim: Bu kamu kaynağı babanızın malı değil, şirketinizden verin ne verecaksanız. Kendi şirketinize istihdam yapın, özel bankalardan borçlanıp verin. Ne bileyim işte, bütün aklımı DP’yi yönetemeyenlere verecek değilim

Son kavgayı bakın: “Kemal Deniz Dana’yı görevden almazsan, ben da bakanlar kurulu kararlarınızı imzalamam…” Sebep? Kaç zamandır gündemde tuttuğumuz Koop iştiraklerine istihdam. Battı be Fikri abi hepsi, daha uğraşırsınız.

Tabii UBP kanadı Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’yı görevden almadığı gibi, istihdamlara da izin vermedi. Dün; bugün ne olur bilmem tabii. Bir “sen onu al ben da bunu alayım” moduna girilirse, şaşırmayacağım

Ben size bugün uğraşmanız gereken işi söyleyim? Şu anda 24 yataklı yoğun bakımda 23 insanımız yatıyor, pandemide. Az sonra bir kişi daha yatırsa “dombula…” Doldu. Anladınız be insanlar?

Anladınız yönetenler? Sonra sedyede mi ölür biri nerde ölür bilmem

Durdu oradaki yoğun bakım doktorları 12 yataklı bir yoğun bakım daha yarattı. Günde 250- 300 hasta gelir, şaka değil yani. Ancak aktif olması için 12 hemşireye ihtiyaç var. 3 doktorla olacak iş değil. Sağlık Bakanlığı’nın masası bu uyarı yazıları ile dolu

İlaç kalmadı. Vatandaşın kendi parası ile alamayacağı, devletin sağlayabileceği ilaçlar yok. Canınızla başbaşa kalın. Dün bir genç kardeşim diyor ki: Abi ev borcunu ödeyemeyeceğim geçtim onu, babam kanser hastası, ilacı yok. Yıkılsın o ev başıma, bana ne…

Velhasıl. Usandırmayın bu halkı. Dalga geçmeyin. Daha fazla kendinizi de rezil etmeyin. Gururumuzu kırmayın, onurunuzu da baraj geçme, vekil olma adına ayaklar altına aldırmayın. Çözülmesi gereken sorunlar bellidir

Verdiğiniz sözler, istihdam talepleri değildir bu toplumun derdi. Sterlin olmuş 18, günde 300 vaka bandını aşmışız, yoğun bakım dolmuş. Halen daha acil bekleyen kararları alması gereken bakanlar kurulu kararlarını imzalatamıyor

Faiz Sucuoğlu’nun yerinde olsam, “Tamamdır Fikri beyciğim. Buyurun hemen istifa edin” derim. Zaten seçim yasakları başlamış. Ne hükümet düşer, ne yenisi kurulur. Gerçekten ruhumuzu karartıyor bu olaylar, mücadele enerjimizi emiyor

Bu habere tepkiniz:



25/11/2021 08:33