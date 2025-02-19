Hüseyin Ekmekçi yazdı: Yetkilerinizi sonuna kadar kullanın. Siyasetçilere bakmayın, aldanmayın…

BU MEMLEKETİ ZERRE KADAR SEVEN POLİS, SAVCI, HAKİM… ADALET SAVAŞÇILARI… BU KALLEŞ VE KAHPE HAYATI YAŞAMAMIZA İZİN VERMEYİN. YETKİLERİNİZİ SONUNA KADAR KULLANIN. SİYASETÇİLERE BAKMAYIN, ALDANMAYIN… BU GARABET YAŞAMI BİZE UYGUN GÖRMEYİN…

MERHAMET DENİLEN DUYGUYU YİTİREN, NEZAKET DENİLEN EN TEMEL İNSAN DAVRANIŞINI UNUTMUŞ O KADAR ÇOK İNSAN VAR Kİ? İNSANA DÜŞMEN, HAYVANA DÜŞMAN, DOĞAYA DÜŞMAN… YALVARIRIM İZİN VERMEYİN… YA ŞİMDİ KÖKÜ KAZINACAK, YA DA HİÇ…

İnsan vicdan onun kabul etmediği, alışmadığımız ve alışmak da istemediğimiz, canice, katlarca, kahpece olayları ardı ardına yaşıyoruz. Bu ülke bizim olamaz. Bize miras nezaket ve merhametin devamı bu toplum olamaz…

Zerre kadar bu memleketi seven ve adalet için kamu görevi yapan polis, savcı, hakim ve dahi tüm kamu görevlileri bu garabet durumu ortadan kaldırmak için ellerindeki tüm yasal gücü kullanmak zorundadır. Bu halkı, böylesi bir kötü yönetimden ancak adalete inananlar kurtarabilir

Aldı, öfke ve kızgınlıkla bir eşeği öldürdü. Sonra silahını tekrar doldurdu bir eşeği daha öldürdü. Sonra bir daha, bir daha, bir daha… Derken biri hamile toplam 14 eşeği orada katletti. Bu ruh halini normal bir insan davranışı olarak kabul edemeyiz. Resmen katil potansiyeli …

Bunu aklım almıyor… Bir insanın içinde merhamet denilen duygu süresiz, biter mi? Anlayışın gösterilecek, normal kabul edilebilecek, kaza ya da bir anlık bir hata diyeceğimiz bir olay değil. Korkunç bir şey bu…

Tartışmalara bakıyorum, herkes 14 eşeğin oluşu üzerinden kendi pozisyonunu güçlendirme derdinde. Kimisi eşeklerin verdiği zararlardan yola çıkarak adım atılmasını istiyor, kimisi bölgenin hava kapatılmasın, kimisi bölgedeki tarım arazilerinin tamamen eşeklere devrini…

Büyük bir suçlama yarışı başlat. Son üç güne bakıyorum binlerce insan bu konuda görüş bildirmiş… Bana göre şu anda odaklanmamız gereken tek nokta bu canice, kahpece, katlarca suçu kim neden işledi? Ve en ağır şekilde nasıl cezalandırılabilir… Benim odak noktam bu

Ülkemizdeki insan sayısı giderek artıyor. Bu artış alıştığımız yerleşik düzenin ötesinde çok farklı değişimlere neden oluyor. Gelen yabancılar kendi kültürleri ile geliyor. Gürültülü evler bir çok apartmanı yaşanmaz hale getirdi. Uyuşturucu kullanımı arttı, trafikte terör alışkanlık haline geldi

Bir çok yabancı bu konudaki rahatsızlığı ve uyarma isteğini ırkçılık olarak algılıyor. Kıbrıslı Türklerin yabancılara saygısızlık yaptığını düşünüyor. Ben ise tam tersi bir noktadayım. Esas ırkçılık ve saygısızlık Kıbrıslı Türklere yapılıyor… Değişen bizim alışkanlıklarımız ve yaşam tarzımız

Önceki gece Mağusa’da bir olay yaşandı… Mağusa’dan çıkıp, Lefkoşa’ya doğru gelen bir araç, hemen Ayluga Göleti’nin orada, 32 yaşındaki Buğra Kılıç’a çarptı. Kılıç karşı yola düştü. Karşıdan gelen Berkcan Lisani yönetimindeki araç, yol içerisindeki Buğra Kılıç’ın üzerinden geçti. Buğra Kılıç orada öldü

Dramatik bir kaza, üzücü bir olay. Olay kadar üzücü olan bir başka gerçek ise, henüz plakası bilinmeyen aracı kullanan ve Buğra Kılıç’a çarparak karşı şeride düşmesine neden olan sürücü ortada yok. Kahpece, kalleşçe davrandı, kaçtı…

Belki de zamanında ince, karşı yola geçip Buğra Kılıç’ı kaldırsa, ölmeyecekti… 32 yaşında genç bir adam bugün hayatta olacaktı. Yapmadı. Bıraktı ve kaçtı, halen aranıyor. Eminim, kısa sürede bulunacak, ama 32 yaşındaki Buğra Kılıç bir daha geri gelmeyecek..

Tekrar ediyorum… Ya şimdi bu mücadele edilecek, ya da geleceğe büyük bir enkaz kalacak. Gerici, vandal, nezaketsiz, merhametsiz bir toplum yapısı… Bu daha çok göç demek, daha çok yalnızlık. Yargı buna izin vermemeli. Güvenecek başka da bir gücümüz yok. İktidar, yok etmekle meşgul…