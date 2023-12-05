Hüseyin Ekmekçi yazdı: Yolda sokakta şans eseri yaşıyoruz

YOLDA SOKAKTA ŞANS ESERİ YAŞIYORUZ. TRAFİKTE ÖLMEMİZ İÇİN HER TÜRLÜ ALT YAPI HATASI, ŞUURSUZLUK, DİKKATSİZLİK VE ZARARLI MADDE KULLANIMI MEVCUT

ÖNLEYİCİ TEDBİR VAR MI? YOK. GEÇEN YIL 21 KİŞİ KAYBETTİK TRAFİKTE, BU YIL BİTMEDEN 41 KİŞİ ARAMIZDA YOK. NÜFUSU 3 KAT FAZLA OLAN GÜNEYDE TRAFİKTEN ÖLÜM 28. ALLAH AŞKINA BİZ NE YAŞIYORUZ

Cumhuriyet Meclisi başkanı Zorlu Töre, yani devletin iki numaralı ismi, 1 numaralı plakasına sahip beyefendisi… ülkemizdeki trafik kazalarına yönelik olarak, oldyukça önemli bir tespitte bulundu. Dedi ki: TRAFİK CANAVARINI BİRAZ DA BİZLER BESLEMEKTEYİZ

Doğru söyledi aslında. Hem de çok doğru. Şöyle bir atasözü var ya: "ŞECAAT ARZ EDERKEN MERD-İ KIBTÎ SİRKATİN SÖYLER…" Ne demek bu atalarımızın da atalarının söylemi? Kabaca şöyle: Suçlunun mert olanı, övünürken kendi hatasını anlatırmış…

Kısacası, “biz” derken, sayın Zorlu Töre’nin “sürücüleri” kast ettiğini anlayacak kadar aklımız zekamız var. Ama gel gör ki, trafiğin ülkede yönetilme biçimine baktığımız zaman, suçun tamamını sürücülere atmak da, ancak ve ancak sorumluluktan sıyrılmak isteyen kamu yöneticilerinin görevidir

Ne oluyor böyle söyleyince? Rahatlıyor musunuz? Hiç sanmam. İşin en kolay tarafı, öleni suçlamak. Ya da sürat yapanı. Zaten hesap soran da yok, kamu davası açan da… Ölen öldüğü ile kalıyor trafikte, öldüren de 2- 3 yıl yatıp çıkıyor zaten

Yahu, Aralık ayına yeni geldik değil mi? 3 günde 2 kişi yaşamını yitirdi. 11 ayda ölenlerin sayısı ise ….. Güney Kıbrıs’ta nüfus ve turistler eklendiğinde 4 milyon insandan bahsediliyor. Allah’tan reva mı bu kadar ölmek?

Düşünsenize? Sokağa çıkan hiçbirimiz güvende değiliz. Bisiklet süreni basıyorlar. Yaya gideni basıyorlar. Karşı şeritten geleni öldürüyorlar. Yolunda gidene, arkadan çarparak öldürüyorlar. Hiçbirimiz, ama hiçbirimiz güvende değiliz.

Güney Kıbrıs’ta yollar “cillop” gibi. Köy girişleri şeker gibi. Kasisler, ışıklandırmalar, yol güvenliği tamamen Avrupa Birliği standardında. Orada da savaş var trafik canavarı ile, burada da. Peki rakamlara baktığımız zaman, kim başarılı kim başarısız görüyorsunuz.

“Trafik canavarı” falan yok ortada. Canavar belli. Tedbir almayan devlet, alt yapıya yatırım yapmayan devlet, yollarda alkol, uyuşturucu ya da deli cesareti ile gaza basan andavallar. Bunun dışında suçlu aramanıza gerek yok. Ama gel gör ki, masumlar ölüyor

Güney Kıbrıs, özellikle son 3 yılda büyük bir alt yapı yatırımına girişti, karayollarında. Bu ölüm oranlarına da yansıdı. 2021 yılında 45 kişi yaşamını yitirdi Güney Kıbrıs’ta… Bu rakam, 2022 yılında 37 kişiye düşürüldü. Bu yıl ise, 3 Aralık 2023 tarihi baz alındığında ölüm sayısı trafikte 28…

Güney Kıbrıs’taki resmi trafik kazası ölüm rakamlarına baktığımız zaman, yüzde 40 civarı bir düşüş oranı yakalandığını görürüz. Bunun sırrı nerede? Hem alt yapı yatırımı, hem de denetim. Yani önleyici tedbirler, devlet için pahalı görünse de, insanı hayatta tutuyor

Peki ya ülkemizdeki rakamlar? İnsan hayatının ne kadar ucuz olduğunu ülkemizdeki istatistiklerden görebilirsiniz. 2011 yılında, yani bundan tam 13 yıl önce, trafikte kaybettiğimiz can sayısı 42 kişiydi. O berbat yollarda, o berbat alt yapı ile…

Aradan 13 yıl geçmiş. Ölüm sayısı neredeyse aynı, senenin bitimine de henüz bir ay var. Neden sizce? Benim bir cevabım var… Bakınız, 2023 yılında, antrepo izni verilen galeri sayısı 200. 200 yeni galeri ne demek tahmin edebiliyor musunuz? Daha çok araba, daha çok sürücü? Ama alt yapı aynen devam. Berbat…

Peki, güneyde 2021’de 45 kişi yaşamını yitirdi, 2023’de 28’e düşmeyi başardılar. Peki bizim ülkemizde durum ne? Yıllara göre ölüm rakamlarımız şöyle:

- 2011: 42 kişi

- 2012: 24 kişi

- 2013: 49 kişi

- 2014: 29 kişi

- 2015: 28 kişi

- 2016: 36 kişi

- 2017: 37 kişi

- 2018: 24 kişi

- 2019: 29 kişi

- 2020: 27 kişi

- 2021: 33 kişi

- 2022: 21 kişi

- 2023: 41 kişi (04 Aralık 2023)

Yahu yaşadığımız hayata bakar mısınız? 2022’de ölüm sayısını 22’ye kadar düşüren bir ülke, kendine bu kötülüğü neden yapar? Neden mi? Plan yok, program yok, çalışma yok, rakam bilgisi yok, önleyici tedbir yok. Sonra da; “Suç bizde”… Evet sayın meclis başkanı Suç, bu ülkeyi yönetemeyen sizlerde…