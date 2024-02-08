Hüseyin Ekmekçi yazdı: Yolun sonu iflas, pahalılık, işsizlik, göç…

PLAN YOK PROGRAM YOK. ÜLKEYİ YÖNETENLER SADECE KENDİ GELECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYOR… YOLUN SONU İFLAS, PAHALILIK, İŞSİZLİK, GÖÇ…

DEVLET POLİTİKASI YOK, PLANLAMA YOK, GÜNÜ KURTARMA DERDİ VAR AMA, GELECEK KİMSENİN UNURUNDA DEĞİL

Ortalık yangın yeri, her taraf darmadağın ama hükümet sessiz. Sessizlik derken, icraat anlamında söylüyorum. Vatandaş açısından, değişen bir şey yok. Enflasyon, freni patlak kamyon gibi vatandaşın üzerine gelmeye devam ediyor. Tut tutabilirsen

Herkes, döviz fiyatlarının bu noktalarda kalmayacağını biliyor. Bu nedenle, 2023’de, 2024’ü kurtaracak tedbir ve adımlar atmamız gerekliydi. Şu anda Türkiye’de çeşitli yöntemlerle bir noktada tutulan döviz fiyatları, yukarıya doğru tırmanıyor işte…

KKTC devletinin en büyük iki geliri gümrük ve dolaylı vergiler. Gerisi kaçak ve kayıt dışı ekonomi. Herkes kazandığını vergiye yönlendirse, bu ülke cennet olacak. Oysa bu ülke, ikinci iş ve kaçak işçi cennetine dönüştü. İnanılmaz bir şekilde seyir devam ediyor.

Hükümet, maşallah Türkiye parası ile yapılan üç- beş icraatı bizlere dünyayı değiştirmiş gibi sunuyor. Elbette bu yıl de ortaya çakacak sorunlar yine bir şekilde Türkiye’nin göndereceği para ile bertaraf edilecek, ümit o. Peki bu ülke insanına yakışan bu mu?

2024 bütçesi de maaş bütçesi. İcraata yönelik bir bütçe değil. Planlama yok, değişim hedefi yok, kritik alanlarda dönüşüm hedefi de yok. Maaş çokluğu ülkenin ancak ürettiği katma değeri yutarken, gereksiz istihdamlar da maalesef hiç durmadan devam etti

Bu ülkede, belli başlı alanlarda gümrüklerde fonlar uygulanıyor. Örneğin et, örneğin süt, örneğin su, örneğin temizlik malzemeleri… Neden? Hayatı daha pahalı yapan bu fonların nedeni nedir? Tabii ki, ülkede bu alanda devam eden üretim sektörlerini ayakta tutmak

Öyle mi peki pratik? Asla. Gümrükte örneğin fon olarak alınan miktarlar, gözü kapalı maaşa gidiyor. Kamunun maaş yükünü azaltmak yerine, cahilce yeni istihdamlarla bu yük artırılıyor. Fona düşen para maaşa giderken, ne üretim gelişiyor ne de yerli üretim ucuzluyor

Ülke üreticisi insafsız bir şekilde kendi kaderine terk edilirken, vatandaş da markete gittiğinde büyük bir şok yaşıyor. Bir çok alanda yerli üretim daha pahalı? Neden? E hammadde pahalı, taşıma pahalı, vergiler yüksek, girdiler yüksek… nasıl bu fiyatlar daha aşağıya düşsün ki?

Kendi haline bıraktıkları üretici ise işletmelerini ayakta tutmak için kılı kırk yarıyor. Hükümet fon işini üreticiyi geliştirmek yerine maaşı ödemek için kullanınca, hayat da haliyle daha pahalı oluyor. Bu dengesizlik uzun yıllardır sürüyor. Ezilen ise her halükarda tüketici…

Velhasıl; hesabı kitabı olmayan, iktidarda kalma adına siyasi etik ve ahlakı unutan, halkından kopan, projesi olmayan, geleceği düşünmeyen, gücünü sandıktan almayan, kendi ve halkının gücüne inanmayan. üstelik, Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanların yapabileceği bu kadar

Anlatmaya, dinlemeye, ülke sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceğiz. Ümidimiz odur ki, bilinen yanlışlardan vazgeçilecek ve doğrular bir gün galip gelecek. Aksi iflas, aksi göç… Plansız programsız gidişatın sonu, hiç kuşkusuz mutsuz bir insan topluluğudur, her şey arapsaçı…