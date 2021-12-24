Hüseyin Ekmekçi yazdı:Çözümsüz Sorunumuz Yoktur, Çözmek İstemeyen Yöneticiler Vardır

Başbakan tam Ankara’ya gidecekti, “önümüzdeki günlerde”, ama Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Covid 19 olunca, bu plan önümüzdeki haftalara sarktı. Umut buradadır oysa, çare buradadır, kaynak buradadır, yönetin…

İğneden ipliğe her şey pahalı oldu. Dövizdeki dalgalanma devam ediyor. Denetim yok, plan yok, program yok, sürükleniyoruz. Bunun adını da “serbest piyasa” diye özetledik, ne emekçi, ne tüketici kimsenin umurunda. Bir başıbozukluk hepimizi dibe çekiyor

Türkiye’de uygulanan para politikaları bizleri iyice fakirleştirdi. Herkesin düzeni alt üst oldu. Herkes planlarını erteledi, öteledi, unuttu, ekmek derdinde. Bu bir mücadele, yenilecek değiliz elbette ama, dediğim gibi hep, çok yalnız bırakıldık

Asgari ücretin artmasına sevinirken, beraberinde yeni tartışmalar geldi. Hükümetin kendi içerisinde birbirinden haberi yokmuş. Başbakan bu rakamı beklemiyormuş. Şimdi İşveren mahkemeye giderse, uygulama sarkacak, yeni bir uzlaşı olsun çağrıları başladı

Oysa sistem basit. Hayatı ucuzlatın. Buna odaklanın. Üretimi artırın, teşvik edin. Sorunumuz da burada başlıyor. Bu ülkeyi doğru yönetecek kaynak adada var ama maliyenin kasasında yok. Maliye kasası ancak da maaş öder

Kıb- Tek bildiğiniz gibi. Battı. AKSA alacağı 600 milyon TL’ye dayandı. Cemil Kazancı babamızın oğlu mu? Parasını almazsa, üretim de yapmayacak. Ne üreten vari, ne alan, ne de aldığının parasını ödeyen. Sonuç? “Plansız, her tarafta kesinti…”

8 jeneratörü bulunan AKSA kapasitesini kademeli olarak yüzde 50 düşürdü. “Paramı verin” demiyor ama kibarca ülkeyi karanlığa itiyor. Sorun şu ki, koskoca devlet, bir şirkete esir oldu. Bu esir olmanın nedeni de basit bir enerji kurumunun yönetilememesi

Gelen soydu, giden soydu… İhale ihale soydular. Fatura fatura soydular. Bu ülkenin yargı sisteminden kaça kaça soydular. Sayıştay raporlarına rağmen soydular. Mahkeme kararlarına rağmen soydular. Rüşvet alıp soydular. Sonuç? Karanlıklara gömüldük

Şimdi de yüzümüze baka baka yalan söylüyorlar. Kıb- Tek’te yapılması gereken belli. Zam. Bu nasıl olacak? Dar gelirliyi koruyarak… Üretim girdilerini artırmadan… Kademeli fatura sistemi ve çağdaş yatırımlarla… Bir devlet bir şirkete muhtaç edildi, yazık

Mağusa Belediyesi’nde yine maaş ödenemedi. Belediye başkanı ortalarda yok. Olacak mı da emin değilim. “Ben aday olmam” derse, görün siz rahatlığı. Yönetme yeteneğini yitirmiş bir belediye başkanı elinde, parasız, pulsuz, çaresiz bir kent

Ya Lapta… Orada tam bir dram var. Çalışanlar 5 aydır maaş alamıyor. Süresiz eylem başladı. Belediye başkanı çareyi, “UBP’li olmakta” buldu ama, maliyenin kasasında para mı var? Belediyeyi batıran bir başkana, törenle rozet takıldı, bu da ancak bizim memlekette olur

8.45’de yayındayız. Mete Tümerkan da bizimle olacak. Memleketin durumuna bakacağız. Konuşacağız, anlatacağız. Sizler de yorumlarınızla, görüşlerinizle bizleri yalnız bırakmayın. Duymayan duysun. Çaresiz tek bir sorunumuz yoktur, YÖNETMEYEN yetkililer vardır

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24/12/2021 08:19