Hüseyin Ekmekçi’den hükümete öneri

Ülkede kriz var mı?

Var…

Kriz varmış gibi davranan bir hükümet var mı?

Yok.

Ne var?

“Şu daire bunu yaptı, bu daire şunu yaptı…”

Kriz masası var mı?

O da yok…

“Kriz gündemi ile toplanan hükümet var mı?”

E o da yok…

Ne var?

Belirsizlik…

Vatandaş birbirine soruyor ya:

“Ne olacak bu dövizin hali?”,

“Nerede duracak bu döviz?”

İşin kötüsü anladığım o ki…

Vekili, bakanı da kendi kendine bu soruyu soruyor…

Oysa “kriz var” de…

Gel bir araya…

Kapan bakanlar kurulu odasına…

Allah ne verdiyse…

Elinden ne geliyorsa yap…

Ama yok “kira stopajı” gibi.

“Sterlin ödeyen yüzde 13” demek?

Devlet bu krizi kendi adına fırsata çevirdi iyi mi?

960 milyon TL bekliyor

TC- KKTC arasında imzalanan protokol var ya…

Reformları Destekleme Ödeneği…

2017’de 540 milyon TL…

2018’de ise 420 milyon TL…

Etti mi 960 milyon TL…

Kalem kalem yazıyor hangi reforma ne kaynak aktarılacağını…

UBP- DP hükümeti kullanamamış bu kaynağı…

Dörtlü koalisyon hükümeti de kullanmıyor, anlamış değilim

Tek bir yasa gitmemiş meclise bunla ilgili…

Memleket yangın yeri ama…

Hükümeti yönetenler halen “daire müdürlerinin yapacağı işleri” bakana yaptırmakla meşgul…

Anladık Kıb- Tek yok

Anladık…

Kıb- Tek’e ellemeyecek kimse…

Biz pahalı da öderiz, sorun değil.

Geçtik…

Dome Otel de direnişin sembolü…

O da kalsın…

Yahu yapılacak onlarca reform var…

“Başbakanlığın ve bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanması”…

Bunu yapmak için reform destek ödeneğine mi ihtiyaç var?

“Bunu yap da para al” diyor Türkiye…

“Bunu yapıp para alacağım” diyor KKTC’nin Başbakanları…

Uluslararası bir de anlaşma imzalanıyor…

Taahhüt ediliyor…

Türkiye’de değil sadece…

AB uyum yasaları çerçevesinde bir çok ülkede uygulanan bu ülkede yok.

Ve tekrar edeyim…

“Al bu parayı da yap” diyor Türkiye…

“Alıp yapayım” diyor KKTC…

Yazık değil mi bu topluma?

Peki…

Bir tarafta ne yapacağını kara kara düşünen bir hükümet…

Bir tarafta döviz krizinin altında ezilen halk…

Bir tarafta hazır bekleyen 960 milyon TL Reform Destek Ödeneği…

Bir tarafta bozuk kamu düzeni…

Bir tarafta güçsüz, destek bekleyen reel sektör…

Bir tarafta dizayn bekleyen finans sektörü…

Hükümet ilk etapta, en kolay yol olan buna asılmalı…

“İdeolojik sebepler ve parti içi korkularla” Fincancı Katırlarını ürkütmek istemeyen Başbakan, diğer koalisyon ortakları ile asgari müştereklerde birleşerek, ileri adım atabilir.

Ülkenin içinde bulunduğu durum, “ideolojik” saplantılarımızdan çok daha önemlidir.