Hüseyin Ekmekçi’den Polise Çağrı: Olayı Aydınlatın

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, dün arabası yakılan Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı için polise çağrıda bulunarak olayı biran önce aydınlatmasını istedi.

Ekmekçi, “Polis Genel Müdürlüğü vakit kaybetmeden o kundakçıyı ve azmettireni toplum için yakalamalı ve mahkemeye çıkarmalı dedi”

“Devlet kendisi için görev yapanı korumaktan aciz hale geldiyse çekeceğimiz var diyen” Ekmekçi Vergi Dairesi Müdürü’ne de seslenerek görevinizi sonuna kadar yapmaya devam edin dedi.