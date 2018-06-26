Hüseyin Ekmekçi:Kendimizi düzeltmeden kimseye bir faydamız olmayacak…

Çöp içinde yaşıyorsun…

Kentlerin üçüncü dünya ülkesi…

Yolun yok…

Kaldırımın yok…

Sağlık sistemin “ölü” üretiyor…

Eğitim sistemin “vasıfsız” genç üretiyor…

Kamuda iş dönmüyor…

Bakanın müdüre sözü geçmiyor.

Müdürü örgüt Başkanı yönetiyor.

Örgüt Başkanı başbakana fırça çekiyor.

Ayaklar baş, başlar ayak...

Kanser olmamız için her tuzak hakim…

Özgürlüğünü kısıtlıyorsun…

Yaşadığın toprağa aidiyetin kalmamış…

Yozlaşmışsın…

Statükoyu seviyorsun…

“Türkiye ne der” diye diye kabız olmuşsun...

Dünyalı olmak gibi bir gaylen yok…

Polis görevini yapmıyor…

Yargı işlemiyor…

Sayıştay denetlemiyor…

Ombudsmanın yaptırım gücü yok…

Sahilin kalmamış…

Denizine leş akıyor…

İnsanın tripli…

Gençlerin gamsız…

Yaşlıların güvencesiz…

Kadınların şiddet görüyor…

Evlilik müessesesi çökmüş… T

arım politikası yok. Ürünlerin denetimsiz…

Vergi sistemin adaletsiz…

Trafiğin kilitlenmiş…

Ürünlerin hormonlu…

Standart kelimesi hayatımızda yok…

Etin pahalı… Sütün pahalı… Ekmeğin pahalı…

Aydınların kibirli…

Velhasıl…

Memleketin şirazesi kaymış…

Düzeltmek için çaba harcamak gerekiyor…

Ve ancak siyasetle düzeltilebilir…

Genel seçim yeni bitti…

Yerel seçim yeni bitti, neredeyse tüm başkanlar kazandı…

Ama biz seçmen olarak tamamız…

Türkiye seçmeni, “cahil…”

Türkiye seçmeni “koyun…”

Türkiye seçmeni, “pititis, soğan…”

Ama biz harika…

Bu ülkeyi bu hale getiren kibir oldu…

Boğazımıza kadar bataklığa battık…

Ne haldeyiz, farkında değiliz…

Durup halimize vaktimize bakacak yerde…

Düzeltmek için mücadele edecek yerde…

Daha genç…

Daha yetenekli…

Daha dünyalı gençleri siyasette var edecek yerde…

İğneyi başkasına…

Çoğaldızı başkasına batıracak yerde…

Kendi gözümüzdeki merteği görmüyoruz…

Bu Ada “demokrasiden uzaklaşıyorsa…”

Tümü bizim kibirimiz yüzünden…

Bileceğiz ki…

Kendimizi düzeltmeden…

Kimseye bir faydamız olmayacak.

Hale daha “Türkiye’den bir şey olmaz” de dur...

Sanki senden oldu...?

Kimseyi beğenme...

E seni kim beğensin?