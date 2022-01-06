Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ekmekçi eli Gülsev Ekmekçi’nin pozitif çıkması üzerine temaslı olduğunu 6. günün ardından pozitife döndüğünü duyurdu.

“Saat 3.30’da yaptığım antijen test pozitif. Devamında Acil Durum Hastanesi’nde yaptığım PCR da pozitif.

Kolaylıkla bu süreci atlayacağımı biliyorum” ifadelerini kullanan Ekmekçi “Gücüm yettiğince, sabah yayınlarına davam edeceğim” dedi.

Haber Kıbrıs ailesi olarak Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Ekmekçi’ye acil şifalar dileriz.

Hüseyin Ekmekçi’nin açıklaması şöyle:

1002…

Temaslı olarak, geçirdiğim 6’ncı günün sonunda, an itibarıyla POZİTİF olarak sürece devam ediyorum.

5’inci gün yani dün yaptığım pcr testim negatifti. Dün akşam saatlerinde baş ağrısı, sabah uyandığımda ise üst solunum yollarım tıkalıydı…

Öğlene doğru ise baş ağrım artı.

Saat 3.30’da yaptığım antijen test pozitif. Devamında Acil Durum Hastanesi’nde yaptığım PCR da pozitif.

Kolaylıkla bu süreci atlayacağımı biliyorum.

Hazırım yani.

Hazırdım.

Gücüm yettiğince, sabah yayınlarına davam edeceğim.

Elbette yazmaya da…

Şu an boğazımdaki ağrı ve hafif öksürme dışında şikayetim yok.

Gülsev Ecesoy Ekmekci, umarım yarın negatif. Çocuklarımız seni bekliyor.

Dileğim, bu illeten tüm memleketin bir an önce kurtulması…

Girdap resmen…

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06/01/2022 23:05