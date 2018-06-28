Hüseyin Ekmekçi:Sertoğlu'na ara dayağı...

Sertoğlu’na ara dayağı…

UBP kurultay sürecine girdi.

Herkes yerel seçimlerin bitmesini bekledi.

Bir de Lefkoşa sonucunu…

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, kurultaya malzeme yapıldı.

Kendisi de dahil, bir çok isim, “kurultay hesabı yapan vekillerin” kendisi için çalışmadığı görüşünde.

“Beni arkadan bıçakladılar” diyor Hasan Sertoğlu…

Kimin için?

Lefkoşa Milletvekilleri.

Zorlu Töre, Değirmenliğe gitti…

Derdi kardeşi Bozdağ Töre idi…

Kaldı ki, KOP süreci nedeniyle Sertoğlu’nu hiç affetmedi.

Ersin Tatar, tüm suçlamaları reddetti:

“Ölünüzün körü” diyerek…

Oklar…

Aday olmak isteyip de olamayan ilçe başkanı Sadık Gardiyanoğlu ve kurultayda başkan adaylığını açıklayan Faiz Sucuoğlu’nun üzerine döndü.

Sucuoğlu da, o akşamdan bu yana kendisini açıklama derdinde.

Sadık Gardiyanoğlu da öyle…

Sandık sandık sonuçları inceleyerek açıklama yaptı Sadık Gardiyanoğlu…

“Oyumuzu artırdık, meclis üyesi sayımızı artırdık” vs vs vs…

Sorun şu ki…

“UBP’den daha fazla destek görebilirdim” diyen Hasan Sertoğlu’na cevap veren herkes…

Aslında “kurultayı” düşünüyor…

Dahası var…

Destek veren de kurultayı düşünüyor…

Vermeyen de…

Bir taraf, “Hasan’a destek vermediniz” derken…

Kurultayı düşünüyor…

Diğer taraf, “Biz verdik” derken, o da kurultayı düşünüyor…

Arada ezilen de Hasan Sertoğlu…

Kurultaya yönelik şekillenmeler başladı…

Esas gerçek bu…

Hüseyin Özgürgün aday…

Faiz Sucuoğlu aday…

Ersin Tatar gene aday…

Sunat Atun aday…

Saflar belli.

Öyle görüyorum…

Lefkoşa’da Hasan Sertoğlu’nun seçim kaybetmesi, kimsenin umurunda değil.

Gördüğüm budur…

Çıkışlar ve istifalar, Hüseyin Özgürgün’e destek amaçlıdır…

Kendini savunmalar da kurultaya yöneliktir.

Lefkoşa’daki sandıklara tek tek bakıldığında…

Hasan Sertoğlu, UBP’li belediye meclis üyelerinden fazla oy almıştır.

Ben de ilk etapta, isyanın sandık sonuçlarından kaynaklandığını düşündüm.

Turgut Denizgil arkadaşım, sandık sandık sonuçları inceleyerek, “UBP’li meclis üyelerine oy verenlerin Hasan Sertoğlu’na oy vermediği” tezini kısa sürede çürüttü, bizle de paylaştı.

Rakamlar ortada…

Ancak bu Hasan Sertoğlu’nun “milletvekilleri yeterli desteği vermedi” tezini çürütmez.

Ama birilerinin, “kurultay hesabı ile Hasan Sertoğlu’nun feveranını” geçersiz klar.

Şöyle ki;

Lefkoşa’daki sandık sayısı 143…

Sadece 6 sandıkta, meclis üyeleri, Hasan Sertoğlu’ndan fala aldı.

91 numaralı sandık: Sertoğlu 37 mühür, UBP meclis üyeleri 39 mühür;

100 numaralı sandık: Sertoğlu 48 mühür UBP meclis üyeleri 49 mühür;

122 numaralı sandık: Sertoğlu 82 mühür, UBP meclis üyeleri 88 mühür;

127 numaralı sandık: Sertoğlu 23 mühür, UBP meclis üyeleri 25 mühür…

145 numaralı sandık: Sertoğlu 33 mühür, UBP meclis üyeleri 35 mühür…

Son olarak;

170 numaralı sandık: Sertoğlu 40 mühür, UBP meclis üyeleri 44 mühür…

Geriye kalan 137 sandıkta da Hasan Sertoğlu’na verilen mühür, meclis üyelerine verilen mühürden fazla…

Toplam 17 kişi…

Totalde ise Sertoğlu yaklaşık 2 bin oy fazla alıyor meclis üyelerinden…

Meclis üyelerine verilen mühürle, Sertoğlu’na verilen mühürün ortalaması da aşağı yukarı, UBP’nin genel seçimlerde aldığı oy…

Mehmet Harmancı, olağanüstü bir oy aldı…

TDP’liler de…

CTP’liler de…

Hatta HP’liler de sandıkta Mehmet Harmancı’ya sahip çıktılar…

UBP’li de vermiş olabilir… bu oranlar içerisinde doğaldır.

Özetle…

UBP’de kurultay hesaplaşmasına LTB seçimleri ve Hasan Sertoğlu malzeme yapılmaktadır.

Sertoğlu vekillerin performanslarından memnun değildir…

Hatta bazılarını sinsi bulmaktadır.

Ancak rakamlar, Sertoğlu hariç, herkesi, yalanlamaktadır…