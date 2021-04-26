Hüseyin Gör, 6 yıl hapise mahkum oldu

Geçtiğimiz yıl bir depodan yüzlerce içki çalan Hüseyin Gör 6 yıl hapse mahkum edildi.

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26/04/2021

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Hüseyin Gör, 6 yıl hapise mahkum oldu

 

Geçtiğimiz yıl bir depodan yüzlerce içki çalan Hüseyin Gör 6 yıl hapse mahkum edildi. Gör'ün 12 benzeri suçtan sabıkası olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Mağusa'da Ramadan Cemil işletmelerine ait antreponun kilidini açıp 463.790 TL değerinde 962 adet muhtelif marka içki sirkat eden sanık Hüseyin Gör 6 yıl hapisle cezalandırıldı.

Ağır ceza mahkemesinin kararı üye yargıç Hazan Aksun tarafından okundu. Aksun birçok benzeri sabıkası bulunan sanığın bu gibi suçları işlemeyi alışkanlık haline getirmiş olduğunu söyledi. 

MHA

26/04/2021 15:15
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TAGS: Hüseyin Gör
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