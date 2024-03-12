Hüseyin Gültekin, Halil Talaykurt ve Dalman Aydın yeniden mahkemede

İçişleri Bakanlığı Müsteları Hüseyin Gültekin, Kıb- Tek Müdürü Dalman Aydın ve Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt, "görevi kötüye kullanmak" soruşturması kapsamında dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, davanın içeriğine geçilmeden 3 Mayıs 2024 tarihine ertelenmesine karar verdi. Halil Talaykurt, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı olduğu dönemde, Dalman Aydın ise kurum müdürü iken, bir firma lehine ihaleye yön vermekle suçlanıyor.

Aynı davada İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Gültekin de davalılar arasında. Anımsanacağı gibi, Kıb- Tek'in cut- out ihalesinde kurum yöneticileri ve MİK Başkanı Mors Ltd. lehine evraklara yasa dışı onay vererek ve tedavüle sürerek "görevi kötüye kullanmakla" yargılanıyor.

Söz konusu ihale Mors Ltd. tarafından kazanılmış ve kuruma yüklü bir malzeme satışı yapılmıştı. Şirket yetkililerinin yargılanmasına da devam ediyor. Dava süreci yaklaşık 6 yıldır devam ederken, bu sürede Halil Talaykurt Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı, Hüseyin Gültekin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dalman Aydın da yeniden Kıb- Tek Müdürü olarak atandı.