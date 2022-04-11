Hüseyin Güzoğlu uluslararası görevde

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu hakemlerinden Hüseyin Güzoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 57.Türkiye Bisiklet Turu’nda uluslararası hakem olarak görevlendirildi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) hakemlerinden Hüseyin Güzoğlu, 57. Türkiye Bisiklet Turu’nda (Tour of

Turkey) uluslararası hakem olarak görev yapıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihlerindedüzenlenen ve 8 etap üzerinden koşulacak olan 57. Türkiye Bisiklet Turu’nda ilk iki gün geride kaldı.

World Tour kategorisine yükselen Dünyanın kıtalararası tek bisiklet turu, 2022 yılında dünyaca ünlü sporcuların vetakımların üst düzey mücadelesine sahne olurken turda 14 ülkeden 25 takımda 167 bisikletçi yarışıyor.

Dün (10 Nisan Pazar) start alan turun ilk etabında 207 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını 4 saat 38 dakika 5 saniyelik derecesiyle Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan ilk sırada tamamladı.

Turun ikinci gününde bugün (11 Nisan Pazartesi) 158,4 kilometrelik Selçuk (Efes)-Alaçatı etabı geçildi. Bike Exchange takımından Avustralyalı bisikletçi Alexander Kaden Groves 4 saat 02 dakika 10 saniye ile ikinci etabın kazananı oldu.

İkinci etabın sonunda genel klasman liderinin taşıdığı turkuaz mayo Caleb Ewan’dan Alexander Kaden Groves’a geçti.

Turun üçüncü gününde yarın (12 Nisan Salı) 121.8 kilometrelik Çeşme-İzmir etabı ile koşulacak.

Bu dev organizasyonda Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu hakemlerinden Hüseyin Güzoğlu da, Türkiye Bisiklet

Federasyonu tarafından uluslararası hakem olarak görevlendirildi.

Yalızat: Bisiklet camiası ve ülkemiz adına sevindirci bir gelişme

Güzoğlu’nun bu tarihi görevi Kıbrıs Türk bisikleti adına oldukça sevindirici bir gelişme olurken Kıbrıs Türk Bisiklet

Federasyonu Başkanı Salih Yalızat konuyu şu şekilde değerlendirdi; “Türkiye Bisiklet Federasyonu ile kurmuş olduğumuz iyi ilişkiler sayesinde ilk olarak sporcularımızın Türkiye’deki yarışlara katılmalarını sağladık. Şimdi ise hakemlik camiamız adına Hüseyin Güzoğlu’nun bu önemli organizasyonda uluslararası hakem olarakgörevlendirilmesi bisiklet camiası ve ülkemiz adına oldukça sevindirci bir gelişme olmuştur. Federasyonumuz adına Hüseyin Güzoğlu’na bu tarihi görevde başarılar dilerim.

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11/04/2022 21:44