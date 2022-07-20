Hüseyin İçöz’ün ölüm sebebi belirlendi

İngiltere’de yaşayan ve tatil için KKTC'ye gelen ancak burada kaldığı otelde hayatını kaybden 35 yaşındaki Hüseyin İçöz’ün otopsisi tamamlandı.

Polis, İçöz'ün ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğunu açıkladı.

Hüseyin İçöz’ün otopsi raporu açıklandı.

16 Temmuz Cumartesi günü, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin restoran bölümünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren 35 yaşındaki Hüseyin İçöz’ün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Polisin soruşturma devam etmektedir.

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20/07/2022 11:18