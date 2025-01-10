Hüseyin Kadri Köprülü’nün fotoğrafı Girne Belediyesi’nde sergilenecek

Limasol Türk Belediyesi’nin kurucusu Hüseyin Kadri Köprülü’nün fotoğrafı, Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonunun girişinde, diğer Limasol Türk Belediyesi Başkan ve personel fotoğraflarının yer aldığı alanda sergilenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1958 yılında belediyelerin tek çatı altından çıkması ile Limasol Türk Belediyesi’ni kurma görevi verilen ve seçim yapılana kadar da Limasol Türk Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Kadri Köprülü’nün oğlu Sait Köprülü ve gelini Zaliha Köprülü, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Hüseyin Kadri Köprülü’nün resmi sergilenmek üzere Şenkul’a teslim edildi.