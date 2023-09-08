“Hüseyin Kanatlı 92 yaşında” etkinliği 11 Eylül'de

Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden, BRTK'nın duayen sesi Hüseyin Kanatlı 92. doğum yıl dönümü gecesinde anılıyor. Kıbrıs Türk medyasının unutulmaz ismi merhum Hüseyin Kanatlı için “Hüseyin Kanatlı 92 yaşında” ismiyle gece düzenleniyor. Şarkıların seslendirileceği, anıların anlatılacağı ve şiirlerin okunacağı gece 11 Eylül Pazartesi gecesi Saat :20:30 da Girne de Uptown Büyük Anadolu Girne otel de gerçekleşecek.

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